¡Hot! Estas son las posiciones favoritas de los hombres y llenas de placer para ambos

El sexo tiene muchos beneficios para la salud tanto de hombres como de mujeres. No solo se trata de placer, también es una de las mejores actividades que puedes hacer para liberar el estrés, disminuir dolor físico y además fortalece el sistema inmunológico.

Cuando se habla de posiciones sexuales da igual si eres un amante del Kamasutra o si te va más lo convencional, hay ciertas posiciones que toda persona debería experimentar al menos una vez para maximizar el disfrute y evitar la rutina.







Las posiciones sexuales son perfectas para reavivar la pasión. Aunque existe una gran variedad de posiciones, hay algunas que los hombres disfrutan más que otras, claro que esto varía dependiendo del gusto y la personalidad de cada uno.

Mientras que en unos casos les agrada el control, en otros eligen ser dominados.

Posiciones favoritas de los hombres

El perrito

Sin duda es una de las posiciones sexuales con la que más fantasean tanto hombres como mujeres. Además, esta postura le permite al hombre tener un deleite visual y táctil de tu cuerpo como ninguna otra, una penetración más profunda y facilita su orgasmo. De hecho, le da todo el control y puede ayudarte a marcar el ritmo con tan solo tomarte de las caderas. Esta posición resulta ser más sexy y salvaje que romántica, por eso les encanta. No exige demasiada flexibilidad y es bastante cómoda. Incluso, esta postura es ideal para aquellos hombres que tienen algún complejo con la medida de su pene.

El 69

Esta es una posición en la que, por lo general, la mujer sufre pudor absoluto y el hombre lo sabe. Sin embargo, no hay nada que él pueda hacer para evitar pedírtelo, les fascina el sexo oral, más si es mutuamente. Realmente no es para nada una postura incómoda, y en cambio a él le facilita verte plenamente desde el punto donde se encuentre. La boca de cada uno deberá quedar en el área genital del otro y de esta forma les permite que ambos disfruten dando y recibiendo placer.

Andrómaca

Otra de sus posiciones sexuales favoritas es ella arriba, ya que les encanta ver a una mujer dominante, moviéndose sensualmente y teniendo el mando de la situación. También mirarte de frente, de espaldas e incluso jugar encima de él, les da placer y los enloquece. Si los hombres se enamoraran por los ojos, sería en esta postura, porque aunque a ellos les gusta tener el mando en la cama, ceder el control a veces es mucho mejor.

El misionero

Aunque no lo creas, este gran clásico no es solo una de nuestras favoritas, los hombres también la aman, especialmente aquellos que gustan del romance y la seducción. No obstante, lo ideal es que no se limiten a esta posición y eviten la monotonía combinándola con otras. Al ser la menos atrevida se vuelve la más común entre las parejas. Además de ser la más cómoda para ambos, esta permite llegar a un nivel íntimo de cercanía emocional, algo necesario para las mujeres.

De cucharita

Esta es una de las más prácticas que hay, no necesitas ni siquiera levantarte de tu cama. A ellos les gusta porque tienen acceso a todo tu cuerpo, desde el clítoris hasta los pechos, ya que puede estimularlos mientras penetra, y por eso llega a ser una de las más placenteras. Es tremendamente excitante para él, pues le brindará una sensación de unión, conexión y vínculo contigo.

Olvida los tabúes, experimenta y ten encuentros sexuales perfectos.

