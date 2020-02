Prácticas de tiro realizan milicianos en calles de Caracas

“Delcy no me quiere decir lo que habló con Ábalos”

En medio de una rueda de prensa que ofreció para medios nacionales e internacionales, el presidente Nicolás Maduro fue abordado sobre el denominado caso:»Delcygate», el encuentro que sostuvo la vicepresidente Delcy Rodríguez con el ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos.

El jefe de Estado aseveró que Rodríguez, le tiene un «secreto» pues hasta ahora no ha querido contar que temas debatió con Ábalos.

Hasta con el Rey habló ministro de Turismo venezolano

«Delcy solo fue hasta España a dejar al ministro de turismo, quien sostuvo numerosas reuniones con ministros españoles y hasta con el Rey estuvo» dijo Maduro.

Asimismo, aseguró que el pueblo español entiende a Venezuela a pesar de las campañas que a su juicio existen en contra de la nación sudamericana.

El pasado 24 de enero surgió una polémica luego de que el diario digital Vozpopuli informara que el ministro español se había reunido durante una hora y media en el aeropuerto de Madrid con la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La vicepresidenta venezolana viajaba a Turquía, sin embargo se encuentra sancionada por la Unión Europea y por tanto tiene prohibido pisar territorio español.



Sobre el “ Delcygate”, el presidente Nicolás Maduro dijo “Es un secreto que ella no me ha contado”, así que no sabe lo que habló la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, con el ministro de Transportes de España, José Luis Abalos. “Delcy no me quiere decir lo que habló con Ábalos”, señaló en medio de una rueda de prensa que ofreció para medios nacionales e internacionales.

En España han hecho una novela, el Delcygate, siempre con la idea de perjudicarnos. La vicepresidenta pasó por España, y dejó a nuestro ministro de Turismo.

