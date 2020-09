Prieto autorizó a estaciones premium importar y vender gasolina a $0,80 el litro

Peor el remedio que la enfermedad

Pacientes asintomáticos, sospechosos de tener Covid-19 o infestados por el virus pandémico; huyen, se esconden o no revelan que están contagiados; para no caer o ser trasladados a los temibles reclusorios dispuestos por el gobierno de Nicolás Maduro; tales como moteles, salones de edificios y antiguos Centros de Diagnóstico Integral (CDI); transformados en salas de emergencia hospitalaria.

Obviamente, la mayoría de los hospitales del país están sobrecargados; o ya agotados y en ruinas; pero la alternativa es de terror, Insalubridad, hacinamiento y establecimientos “parecidos a una prisión”

“Pensé que iba a morir” dentro de los moteles de cuarentena obligatoria de Venezuela; es la voz de una mujer recluida durante 23 días; en uno de estas entidades tomadas por el gobierno. Tiembla al recordar sus días de aislamiento en un motel para el coronavirus en Venezuela.

Moteles de “mala muerte”

“A veces duermo por la noche y me despierto pensando que estoy en el motel”; dice entre lágrimas. “Todavía me siento traumatizada”.

Ella, como las más de dos docenas de profesionales de la salud; o trabajadores humanitarios con los que hablamos para este informe; pidió que no revelara su identidad por temor a represalias por parte del Gobierno venezolano.

Su terrible experiencia comenzó cuando su padre murió en la ciudad de Maracaibo; otrora rica en petróleo, en el noreste de Venezuela.

Los médicos sospechaban que era víctima del covid-19; aunque los resultados de las pruebas no fueron concluyentes.

Aún de luto, toda su familia tuvo que realizar una prueba rápida. La suya también resultó inconclusa.

Bajo control

A partir de ese momento, su vida estuvo completamente controlada; por el Gobierno de Venezuela, dice, desde donde dormía hasta qué comía.

“Me aislaron inmediatamente desde ese momento. No supe nada de mi familia, no tuve ningún contacto con ellos; no pude acercarme a ellos”, dice.

“Me sentí frustrada, pensé que iba a morir”.

Primero la llevaron a un centro de diagnóstico administrado por el Gobierno durante tres días; donde dice que compartió una habitación sin aire acondicionado; con otros cuatro pacientes.

Tuvo que compartir un baño sucio con los otros casos sospechosos; dos de los cuales, dice, “estaban muy mal de salud”.

Luego le dijeron que la trasladarían a un motel.

Insalubre, hacinado y parecido a una prisión

Los médicos con los que hablamos dicen que el Gobierno ha estado usando moteles y otras instalaciones improvisadas para poner en cuarentena a pacientes sospechosos de tener el nuevo coronavirus en Venezuela, en un intento por separarlos de la población general y evitar que se sobrecarguen los hospitales del país ya agotados y en ruinas.

Pero estas instalaciones se han ganado la reputación de ser insalubres, hacinadas y parecidas a una prisión, y muchos venezolanos temen estar encerrados dentro de ellas.

“No pude hacer nada. Me disgustó, me molestó», dice, recordando rogar a los funcionarios que la dejaran en cuarentena en casa. “Les dije que otros países aíslan a las personas dentro de sus hogares”.

Ella argumentó que no necesitaba vigilancia médica, se sentía bien y no tenía síntomas. Pero las autoridades no se inmutaron.

La madre de tres hijos fue enviada a un motel administrado por un concejal local con la ayuda de tres o cuatro médicos cubanos, dice, y estima que alrededor de 100 pacientes en total sospechosos de covid-19 estaban recluidos allí.

Las condiciones en el motel eran un poco mejores que en el centro de diagnóstico, pero todavía incómodas, la mujer dijo que le dieron su propia habitación, con su propio baño, pero eso fue todo.

Como en el resto de Maracaibo, la electricidad era intermitente, lo que significaba que había poco uso para el aire acondicionado o la televisión en su habitación, y el baño solo funcionaba de manera intermitente.

Le dieron agua potable dos veces al día y en cantidades muy limitadas; y los artículos de higiene personal escaseaban.

Cinco días sin pasta de dientes

“Pasé cinco días sin pasta de dientes”, recuerda.

“Pensé que iba a morir.” Dentro de los moteles de cuarentena obligatoria de Venezuela

Un miembro del equipo médico desinfecta los corredores de un hotel donde pacientes sospechosos de covid-19 se hospedaban en Caracas el 20 de julio.

Dice que no recibió atención médica más que pruebas y mediciones regulares de temperatura, y le prohibieron salir de su habitación, que nunca fue limpiada durante su estadía.

Se le dio comida en pequeñas cantidades y se saltaron algunas comidas, dice, lo que provocó protestas de otros pacientes en las redes sociales.

Pero ella dice que lo peor fue cuando le pidió al personal del motel productos de higiene femenina.

“Me dijeron que me iban a dar artículos de higiene personal… me los dieron 15 días después”, dice.

“Mi hermana fue varias veces a la entrada del motel para traerme los artículos de higiene personal. Y le dijeron que no necesitaría nada porque me lo proporcionarían todo”.

Cuando finalmente pudo irse…

Después de 23 días adentro, finalmente se le permitió irse.

Ella dice que nunca recibió una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) mientras estaba adentro, que detecta la información genética del virus y es la mejor manera de diagnosticar a las personas con covid-19, según la Organización Mundial de la Salud.

Ella dice que le hicieron cuatro pruebas rápidas, que solo detectan anticuerpos en la sangre del paciente.

“Las dos primeras (pruebas), no vi los resultados, pero las dos últimas supe que eran negativas”, dice. “Sentí que estaba allí más tiempo del que debería haber estado”.

Su historia está lejos de ser única, según varios médicos y enfermeras, especialmente en Maracaibo, donde la cuarentena obligatoria es una de las pocas tácticas disponibles para contener el coronavirus.

El Gobierno venezolano no respondió a múltiples solicitudes de comentarios sobre las condiciones en hospitales y moteles de cuarentena, o sobre sus pruebas de covid-19.

Coronavirus en Venezuela: ‘Uno muere, otro entra’

Maracaibo solía ser una historia de éxito en América Latina, una potencia construida sobre la merced económica de las enormes reservas de petróleo de Venezuela, con un reluciente Hospital Universitario Central.

Pero después de años de mala administración y falta de inversión en el hospital, los médicos dicen que el hospital ahora tiene solo nueve camas de UCI disponibles, seis horas de agua corriente por día, energía intermitente y una máquina de rayos X que no ha funcionado en meses.

Esta falta de equipamiento e infraestructura básica para hacer frente al nuevo coronavirus es una aflicción a nivel nacional en el país empobrecido, con hospitales incluso en Caracas, la capital, más rica, plagados de escasez de suministros farmacéuticos e incluso desinfectantes.

Hoy, un médico venezolano le dijo a CNN que “aproximadamente la mitad” de los hospitales designados para tratar a pacientes con covid-19 no tienen suficiente equipo de protección personal, agua o electricidad.

“El mundo no estaba preparado para lidiar con el coronavirus, pero con una crisis humanitaria y económica como la que tenemos en Venezuela, es mucho peor”, dijo un enfermero quirúrgico.

En medio de la pandemia, los hospitales venezolanos abarrotados solo pueden recibir pacientes cuando las camas están libres, funcionando como puertas giratorias, dijo. «Uno muere, otro entra».

Datos oficiales

Los datos oficiales sobre la cantidad de personas que han sido sometidas a cuarentena administrada por el estado no están disponibles públicamente.

Pero los médicos, trabajadores de ONG y otros expertos dijeron a CNN que al menos la mitad de las más de 45.000 personas que figuran oficialmente como recuperadas de covid- 19 probablemente pasaron tiempo en una instalación de cuarentena obligatoria.

El régimen autoritario del presidente venezolano Nicolás Maduro ha promocionado esta estrategia, alegando la victoria sobre el virus con algunos de los números de covid-19 más bajos en América Latina: solo 485 muertes oficiales entre 60.540 casos confirmados oficialmente al 13 de septiembre.

Pero los expertos dicen que es posible que el número de muertes y casos gravemente subrregistrados debido a pruebas insuficientes y una dependencia excesiva de las pruebas rápidas de anticuerpos.

Estas se consideran menos confiables que las pruebas de PCR recomendadas por la OMS.

Varias ONG y médicos le dijeron a CNN que creen que muchas infecciones no se informan y que, en algunos casos, los pacientes mueren sin siquiera saber que tenían covid-19.

“Hay al menos el doble de casos de los que se reportan como fallecidos en las listas oficiales, de personas que murieron con síntomas respiratorios agudos, que probablemente tenían covid-19 y que no están en la definición del ministerio”, dijo un médico. CNN.

Amenaza y confusión

La amenaza de la cuarentena puede confundir aún más las estadísticas de coronavirus en Venezuela, ya que algunos ciudadanos prefieren sufrir en silencio y esconderse en sus hogares que ser identificados como posiblemente expuestos al virus y terminar en un motel durante semanas.

“Varias personas me llamaron para preguntar qué debían hacer para evitar ir al hospital porque tenían miedo, miedo de que los metieran en un motel”, dijo el enfermero quirúrgico.

Para ellos, el miedo no es solo atrapar al coronavirus en Venezuela, sino lo que el Gobierno te hará si se entera.

Academia estima que 2020 cerrará con un promedio de 14.000 casos diarios de covid-19 en Venezuela.

ACN/CNN/VascoCotovio/IsaSoares/fm

