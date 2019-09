Precios suben por incertidumbre y falta de competencia

El economista Asdrúbal Oliveros explica el por qué siguen subiendo los precios; y fundamenta su análisis en la incertidumbre; y por supuesto, la falta de competencia en el mercado; que es un factor clave para tener estabilidad de precios. Otra conclusión es que los precios no bajan, porque el riesgo a descapitalizarte es muy alto.

Para explicar de manera didáctica las razones el por qué los precios siguen subiendo; a pesar de la baja del tipo de cambio; el economista y director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros; usó su cuenta en twitter @aroliveros

Según el experto son múltiples los factores para entender dicho fenómeno económico; que se presenta en el país, todavía con hiperinflación y una dolarización de facto.

Aquí la explicación de Oliveros sobre la situación que se vive en Venezuela y que tanto afecta el bolsillo de los ciudadanos:

1.- En primer lugar, no existe una relación 1:1 entre la variación del tipo de cambio y la inflación. Hay momentos en que el tipo de cambio se mueve de forma más agresiva que los precios y el efecto contrario también ocurre. Aunque relacionadas son dos variables diferentes.

2.- Segundo, el tipo de cambio que afecta el componente importado, no es el único factor a tomar en cuenta en los precios. Hay otros factores importantes, destacando la ausencia de proveedores, afectaciones en la cadena de valor, colapso de los servicios, corrupción y la incertidumbre.

3.- Este último elemento es central, aunque mucha gente no lo entienda. Si no hay certeza del comportamiento que tendrán las variables que afectan precios y costos en el mediano plazo, los precios no bajan, porque el riesgo a descapitalizarte es muy alto.

4.- Tercero, si bien cada vez hay más transacciones en dólares, no han desaparecido los bolívares y la hiperinflación asociada a éste. Esto impacta fuertemente la cadena de suministros y los costos. La cantidad de bolívares que emite el Estado no es despreciable.

5.- Es justamente el desequilibrio monetario lo que está detrás de la subida de los precios, aunque usted pague en dólares. No olvide el peso del Estado venezolano y éste se mueve con bolívares y emite bolívares también.

6.- Es un error subestimar esto. De hecho para que usted compre dólares, por ejemplo, alguien debe querer los bolívares. Es la base del mercado cambiario y es un elemento más que evidente que el bolívar sigue estando presente y no ha desaparecido.

7.- Si los costos de las cosas suben permanentemente (asociado a los bolívares) y es mayor que el ritmo al que el tipo de cambio se deprecia, los precios denominados en dólares no se mantienen invariables.

8.- Por último, tres temas importantes: el sector comercial no está creciendo según el propio BCV es el segundo sector que más cayó entre 2013 y 2018, así que el sistema no le beneficia como muchos piensan.

9.- En algunos momentos de este año, los precios de un grupo importante de bienes y servicios bajaron. Así que no es algo imposible y evidencia que a veces para vender toca hacerlo.

10.- La competencia es un factor clave para tener estabilidad de precios. Mientras se reduzca el número de empresas, entre proveedores y comerciantes, cada vez será más difícil lograr una reducción de la inflación. Es un tema que nos va a pasar factura en un escenario de transición.

ACN/fm/@aroliveros/agencias