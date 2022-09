Disney desvela título y imágenes de precuela de «The Lion King» (+ vídeos)

Walt Disney Studios desveló este viernes 9 de septiembre que la precuela de su popular cinta «The Lion King» (2019) se titulará «Mufasa: The Lion King»; además mostró a los aficionados de la franquicia algunas imágenes en exclusiva de la nueva película con motivo de la celebración de la convención D23.

Esta producción, dirigida por Barry Jenkins («Moonlight»), ya fue anunciada en 2020; pero ahora se conocen también nuevos detalles acerca de su trama, que versará sobre la vida de Mufasa y cómo fue crecer junto a su hermano Scar. Aunque aún no se ha difundido la fecha de estreno de «Mufasa: The Lion King».

Se trata de un filme que sirve de precuela de la última versión de «The Lion King»; estrenada en 2019, y que a su vez era un ‘remake’ de la cinta original producida allá por 1994.

En este sentido, la película contará con el actor británico Aaron Pierre y con el estadounidense Kevin Harrison Jr.; para poner voz a Mufasa en sus distintas etapas vitales y con Jeremy Irons («House of Gucci») y Chiwetel Ejiofor («12 Years A Slave») para hacer lo propio con Scar.

Sobre las imágenes exclusivas, pudo verse a Rafiki (John Kani) narrando a nuevos cachorros la historia de Mufasa hasta conquistar la Roca del Rey; mientras les explicaba que éste era un león que nació «sin una gota de nobleza en su sangre».

Además, de forma sucinta también se pudo ver alguna de las cómicas escenas del icónico suricato Timón; esta vez doblado por el humorista Billy Eichner, en las que reclamaba mayor protagonismo preguntándose: «¿No estoy en esta historia? No me siento valorado».

La noticia de la nueva versión de «The Lion King» se produjo este viernes durante la celebración de la D23; la convención bianual del conglomerado Disney en la que se reunirán más de 65.000 personas hasta el domingo para ser las primeras en conocer las novedades de Marvel, Pixar, Star Wars o Disney Animation de cara al próximo curso.

