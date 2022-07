La pregunta que hizo la periodista de Univisión que incomodó a El Puma (+video)

Compartir

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido como «El Puma», es tendencia este lunes. ¿El motivo? llegó a Caracas para reencontrarse con su público venezolano, tras 12 años de ausencia y en su rueda de prensa sostuvo un momento incomodo con uan periodista.

Este lunes, 11 de julio, el cantante ofreció una rueda de prensa a medios nacionales e internacionales, para dar detalles sobre su presentación en el país, el próximo jueves 14 de julio.

En el marco de su rueda de prensa la periodista de Univisión hizo referencia a la situación sociopolítica de Venezuela y le preguntó si no le daba miedo volver al país. La pregunta incomodó al cantante, quien prefirió no responder.

La comunicadora le asevera que es solo una pregunta, que no es su intención incomodarlo, a lo que él le contestó, “si, es tu intención por el impacto, ustedes necesitan malas noticias y no te las voy a dar”.

El Puma Agradecido

«Me siento bien, confortado y agradecido de que Dios me haya dado la oportunidad de volver a Venezuela. Tuve como tres ocasiones de irme del cuerpo, que tiene tiempo de caducidad, pero uno siempre desea decirle a Dios: ‘Regálame un poco más de tiempo porque me faltan cosas por hacer’ y una de ellas era esta», declaró el cantante desde el Salón Doral del Lidotel.

Años atrás El Puma era un duro crítico del gobierno venezolano, al punto de llegar a asegurar que no volvería a actuar en Venezuela hasta que el poder dejara de estar en manos de quien gobierna actualmente. Al respecto, dijo:

«Yo prefiero evitar todo eso para no dañarme en buena nota. Antes, cuando se hablaba de periodismo se decía que el papel lo aguantaba, ahora son las redes las que aguantan todo. ¿Quién puede controlar eso? No te preocupes por eso», contestó al periodista que lo consultó sobre el tema.

La conversación con los medios de comunicación, sirvió también para que Rodríguez reflexionara sobre sus acciones que, según explicó, ahora busca enmendar muchas de ellas.

«Yo me arrepiento todos los días. Uno comete errores todos los días. Y cuando va a la cama dices: ‘Wow, cometí un error’. Lo importante es que uno se dé cuenta de que cometió una falta, un error. Terrible es que no te des cuenta y sigas por la vida dañando a la gente. No, yo soy de los que reflexiona: ‘¿Qué hice? y, al día siguiente, pido disculpas», sostuvo.

Doce años sin pisar Venezuela

El regreso de «El puma» a Venezuela, sucede después de 12 largos años sin cantarle a su país, el show será este jueves 14 de julio en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño de Caracas.

Las entradas están a la venta a través de www.maketicket.com.ve y sus taquillas físicas ubicadas en: Teatro Teresa Carreño, Tienda Traki El Recreo y Bodegón Chuche Express ubicado en el CCCT. Los costos de los tickets oscilan entre los 40 y 150 dólares.

