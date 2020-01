Conoce qué venezolano está nominado en premios Lo Nuestro 2020

Whitney Houston estará en el Salón de la Fama del Rock & Roll, junto a otros cinco artistas más representantes de varios géneros musicales.

La ceremonia anual tendrá lugar el 2 de mayo en el Auditorio Público de Cleveland, la ciudad donde se encuentra el museo del rock.

Houston, estará en el Salón de la Fama junto a las bandas The Doobie Brothers, T.Rex, los rockeros techno Depeche Mode, el artista hip-hop The Notorious B.I.G. y la banda de rock Nine Inch Nails. El show será transmitido en vivo a través de HBO.

Whitney Houston: Una reina en el Salón de la Fama

Houston, debutó en el año 1985 con tres sencillos que lideraron las carteleras musicales. «Saving All My Love for You», «How Will I Know» y «The Greatest Love of All».

Es importante recordar ,que Houston, subió como la espuma en la industria musical, tras firmar un contrato récord a los 19 años por el ejecutivo récord Clive Davis.

Whitney Houston, convirtió en un éxito gigantesco la canción, «I Will Always Love You»; cuya inigualable y hermosa voz conquistó miles de corazones en todo el mundo.

ACN/Show

