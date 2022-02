Fernado Alonso y Esteban Ocon con su nuevo bólido (+ vídeo)

Compartir

Presentado el Alpine A522, monoplazas para el español Fernando Alonso y el francés Estaban Ocon, para la temporarada de la Fórmula Uno.

El bólido, que combina el azul eléctrico con rosa, fue revelado en un evento en París; según detalla Marca, el monoplaza representa «un gran salto para la marca y parece más trabajado»; que algunos de los otros coches que han sido presentados hasta ahora.

Destaca por unos pontones pequeños y altos que buscan un efecto Coanda, al mejor estilo de McLaren o Toro Rosso; además, hay elementos como las branquias laterales que le hacen un guiño a Ferrari.

La tapa del motor es mucho más pequeña, en comparación al coche de 2021; gracias a la refrigeración extra de las branquias; la seña característica del A522 es su doble caída en los laterales hacia la parte trasera.

Presentado el Alpine A522

Un segundo auto completamente rosa también se presentó este lunes para las dos primeras citas en Bahréin y Arabia Saudí; con esta pintura se ven mejor algunos detalles como el corte de la entrada de los pontones retraída por la parte inferior.

El CEO de Alpine Cars, Laurent Rossi, aseguró que este año no se conforman con la fiabilidad, quieren ir un paso más allá.

«Le dije al equipo: buscad más allá de los límites, no me importa… Prefiero tener que bajar el rendimiento (más adelante) sabiendo que hemos alcanzado la cima del rendimiento que podemos obtener, que ser fiable y simplemente sentirme cómodo con un motor fiable, que no da suficientemente rendimiento»; aclaró Rossi.

«Éste, por cierto, fue el enfoque del pasado, así que empujamos en la otra dirección»; sentenció.

Alonso satisfecho

El piloto español Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo, en la presentación del Alpine A522; que está seguro de que la escudería ha «hecho un buen desarrollo» para adaptarse al reglamento que se estrena este año.

«Es bueno estar de vuelta y he estado trabajando duro para estar listo para la nueva temporada. La preparación ha sido larga después de que el cambio de reglamento se retrasara (de 2021 a 2022) debido a la pandemia»; dijo Alonso, que en 2021 logró un podio, en el Gran Premio de Qatar.

Alonso cree que «el coche tiene un aspecto fantástico con la nueva normativa» y le «gusta la nueva decoración»; en la que se incorpora el color rosa con presencia mayoritaria junto al azul habitual de Alpine por el patrocinio de BWT.

«Tenemos un nuevo motor y estamos seguros de que hemos hecho un buen desarrollo para esta nueva generación de coches. No sabremos cuál es la situación de cada uno hasta (el Gran Premio de) Baréin (primera carrera), pero estamos muy contentos de dar la primera vuelta al coche en los entrenamientos de esta semana (En Barcelona). Espero que la nueva normativa haya funcionado y que tengamos más carreras emocionantes rueda a rueda este año»; agregó.

Ocon muy emocinado

Por su parte, su compañero de equipo vuelve a ser el francés Esteban Ocon, ganador en 2021 del Gran Premio de Hungría y que se mostró «muy emocionado; por supuesto, no sólo por ver el A522 por primera vez, sino por conducirlo por primera vez esta semana».

«Siempre es un privilegio conducir un coche nuevo de Fórmula Uno por primera vez, ya que conoces todo el trabajo duro que se ha realizado entre bastidores en las dos fábricas de Enstone y Viry, por parte de toda la gente con talento que trabaja en los diferentes departamentos»; dijo Ocón.

«Esa sensación y esa responsabilidad son realmente únicas y muy especiales. Me siento preparado, me siento listo físicamente, así que vamos a salir a la pista y a ver lo que tenemos entre manos este año»; comentó el francés.

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Más de 200 competidores participaron en la primera Carrera Naguanagua 5K

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN