Presidenta de Hong Kong dijo en un audio que renunciaría si pudiera

Carrie Lam, la presidenta ejecutiva de Hong Kong, dijo el lunes que «renunciaría» si pudiera” y también afirmó haber causado «estragos imperdonables», según informó la agencia de noticias Reuters, citando una grabación de audio presentada por un grupo de empresarios.

El lunes pasado, surgió una grabación de una reunión privada, donde se escuchó a Carrie Lam decir «si no tengo otra opción, lo primero que haré es renunciar».

Ella ha negado públicamente haber ofrecido renunciar, al menos de esa manera directa, manteniéndose como administradora de los intereses de Beijing.

Hong Kong, se ha visto envuelto en una crisis política después de que el gobierno de Lam propuso una ley que permitiría la extradición de presuntos delincuentes a los tribunales chinos.

Ella admitió que la persona en su posición debe servir a «dos amos»; la gente de Hong Kong y Beijing. Fue escuchada en la grabación diciendo: «Para un director ejecutivo haber causado este gran caos a Hong Kong es imperdonable».

Carrie Lam (62), tiene una reputación como administradora eficiente y pragmática.

Pero ella era impopular con sus conciudadanos, incluso antes de asumir el cargo porque era vista como una representante de Beijing; que no estaba en contacto con los intereses de la gente común.

Las protestas durante el fin de semana pasado, vieron la peor violencia en semanas entre manifestantes y policías.

El sábado, los manifestantes arrojaron bombas de gasolina, encendieron fuegos y atacaron el edificio del parlamento de la ciudad mientras la policía usaba gases lacrimógenos, balas de goma; cañones de agua e incluso realizó disparos “reales” de advertencia frente a los manifestantes.

Las protestas fueron provocadas por cambios a una ley que permitiría la extradición a China continental; pero desde entonces se han ampliado para incluir llamados a una investigación independiente sobre la brutalidad policial y el sufragio universal.

Temprano el lunes, los activistas interrumpieron los servicios de trenes en diferentes estaciones, causando grandes retrasos en el tráfico en las horas pico. Los servicios se reanudaron más tarde el lunes por la mañana.

