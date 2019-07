Presidente saliente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello: línea 115 aún no ha sido reparada

El presidente saliente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, Jorge Aroca, precisó que la conectividad y las fallas de los servicios públicos son dos obstáculos con los que deben enfrentarse los comerciantes de la zona costera.

La autoridad dijo que la línea 115 Planta Centro-Valle Seco aún no ha sido solventada, recordó que en septiembre 2018 todo Puerto Cabello estuvo sin energía eléctrica por más de 72 horas, «cada vez que hay una sobre carga eléctrica en algunos sectores, automáticamente la ciudad se queda sin energía, esto no tiene nada que ver con los apagones de marzo, ya desde septiembre de 2018 veníamos siendo azotados por el tema eléctrico, no se trata de esperar que se facilite la conexión desde Naguanagua, que es donde se surte la energía de Puerto Cabello en este momento, es necesario sustituir la línea 115 inmediatamente», explicó Aroca.

El licenciado agregó que se requiere voluntad política, inversión y ganas de mejorar este problema. Acotó que el movimiento de carga ha caído 80% lo que impacta en diferentes sectores, «en este semestre hemos manejado en tema portuario y recepción de cargas, el volumen total de lo que recibimos en 2017, vamos en buen camino si lo comparamos con ese año, sin embargo eso representa 80% de la disminución del movimiento de carga al que estábamos acostumbrados en Puerto Cabello».