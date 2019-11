Prevención, restitución y rehabilitación de la salud (I): Por Dr. Angel C. Mayorga G.–

Introducción a la Salud Pública.

La salud es el estado de bienestar físico, mental y social de las personas, y se fundamenta en tres pilares básicos: prevención, restitución y rehabilitación.

La previsión se relaciona los factores y causas que determinan la aparición de las enfermedades actuando sobre ellos para impedir aparición de la enfermedad o minimizar sus consecuencias.

La restitución procura devolver hasta donde es posible el estado de salud del enfermo actuando sobre la enfermedad.

La rehabilitación por su parte se dirige a restaurar o corregir en lo posible la minusvalía o pérdida de habilidades a consecuencia de alguna enfermedad, accidente, defectos hereditarios, congénitos o adquiridos.

La atención integral de estos parámetros de la salud se realiza mediante la creación de redes sanitarias organizadas en niveles jerárquicos determinados por sus funciones, complejidad y especialización.

La red primaria

Es indudable que la mayor importancia y trascendencia recae en la red primaria. De ella depende todo el sistema.

Su eficacia reduce la carga operativa de los niveles subsiguientes, tanto desde el punto de vista económico como funcional. Por lo tanto, es la que requiere la mayor atención en cuanto a planificación, capacitación y desarrollo.

Sin embargo, la red primaria, aun siendo altamente eficaz necesita ser complementada por diversos niveles secundarios que le sirvan como una extensión; para satisfacer las incompetencias estructurales propias de la red primaria.

El nivel terciario, está conformado por la red hospitalaria. El cuarto nivel corresponde a la Rehabilitación y otros aspectos enmarcados dentro de la seguridad social.

La prevención como su nombre indica, significa anticipación a la enfermedad. Por lo tanto, debe aplicarse a todos los factores potenciales que inciden sobre la salud. Por consiguiente, debe actuar tanto en el medio ambiente o entorno de las personas de una población como en ellas mismas.

A grandes rasgos, se ocupará del saneamiento ambiental, agua potable, excretas, disposición de desechos sólidos, provenientes de las actividades domésticas, urbanas o de la industria.

En cuanto a las personas, debe orientarse a la educación sanitaria en higiene preventiva, tanto en el hogar, en el trabajo, el control prenatal, las inmunizaciones, normas para casos de desastre, sanidad animal, etc.

