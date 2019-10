Prima de Shakira defiende los genes

El actor venezolano-estadounidense Wilmer Valderrama ganó el premio Imagen Awards 2019; a mejor actor de reparto de televisión 2019..

El galardón, se lo llevó por su actuación en la serie NCIS; en la que interpreta a Nick Torres, un agente especial.

En esta serie específicamente Criminología Naval, el actor representa al agente Nick Torres; quien se une al equipo del experimentado investigador Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon).

Sobre ello, Wilmer Valderrama expresó, que «hago parte de una serie que tiene una gran longevidad; y una manera muy clara de hacer las cosas».

De igual manera detalló, que «cuando llegué, lo primero que me pregunté fue cómo llevar al programa a un nuevo universo; pero la verdad es que me han dado carta blanca para desarrollar mi personaje».

Cabe resaltar, que Wilmer Valderrama se convirtió en uno de los personajes principales de la producción; con audiencia de más de 16 millones de personas.

Join us in congratulating @WValderrama for his #ImagenAwards2019 nomination for Best Supporting Television Actor! #NCIS pic.twitter.com/R12teZyYsa

— CBS Tweet (@CBSTweet) July 1, 2019