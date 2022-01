Identifican primer biomarcador para la detección del cáncer de páncreas

Compartir

Una proteína presente en las células tumorales podría ser el primer biomarcador para la detección de cáncer de páncreas en etapa inicial de la enfermedad.

En el hallazgo publicado por la revista ebioMedicine; participaron investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y del Instituto de Investigación de Biomedicina de Barcelona.

Además, científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO); del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) y del CIBER.

Según explica la investigadora Neus Martínez-Bosch (IMIM), se comprobó la utilidad del receptor tirosina-quinasa AXL; una proteína que incrementa su presencia cuando aparecen determinados tipos de tumores, como el que da lugar a algún cáncer de páncreas.

Para demostrar la utilidad de este marcador, los investigadores analizaron muestras de sangre de 59 pacientes del Hospital del Mar. A renglón seguido, se complementó con la validación de los resultados de otro segundo grupo de 142 pacientes del Hospital Clínic.

No obstante, aunque se trata de un avance significativo, los expertos mantienen la prudencia y advierten que no se puede hablar todavía de criterio empírico; ya que un pequeño número de tumores de páncreas no expresan la proteína AXL.

De hecho, la falta de biomarcadores es uno de los principales problemas que presenta la enfermedad; sobre todo, por el hecho de no poder ofrecer un diagnóstico precoz.

Cáncer de páncreas, el tercero más letal

En este sentido, se calcula que sólo el 20% de los pacientes logran operarse a tiempo y es hoy en día el tercer cáncer más letal de los países desarrollados. Durante el 2021, en España fueron diagnosticados 8.700 casos.

Ahora, el siguiente paso a dar por los investigadores pasa por iniciar un estudio multicéntrico. Con él se pretende analizar los datos de un grupo importante de pacientes para validar su descubrimiento y llevarlo a la práctica clínica de forma inmediata.

