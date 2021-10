Anuncian primer Tour de Francia femenino

Compartir





















La Federación Venezolana de Fútbol, FVF tendría listo el nuevo técnico de la Vinotinto y su nombre lo darían a conocer este jueves, según lo reseña el portal deportivo chileno RedGol.

Según la nota, el nuevo estratega estaría presente en el partido que el combinado nacional disputará ante el cumbinado austral; por la fecha 12 de las eliminatorias sudamericanas a Catar 2022.

Dice la nota que el nuevo DT sería presentado al equipo que dirige de forma interina Leo González, ante de saltar a la cancha y tomara las riendas para las dos fechas que restan en el 2021, que están pautadas para novimbre próximo.

La FVF tendría listo el nuevo técnico. Cabe recordar que Leo González es el actual estratega del Deportivo Lara y dijo hace poco que se quedaría en el banquillo nacional, siempre y cuando le den el puesto fijo con la Vinotinto; que ocupa el último lugar de las eliminatorias, pero viene de vencer a Ecuador 2-1, su segunda victoria en 11 fechas, la primera de cinco dirigidas por el trujillano.

El combinado patrio apenas pudo entrenar en cancha ayer, tras el impedimento de las autoridades sanitarias chilenas; motivado a protocolos del covid, a pesar de que el combinado nacional dio negativo en los test a su llegada, otro efectuado antes de entrar al hotel de concentración; lo que han catalogado como un ataque de xenofobia por parte de las autoridades australes y la Federación de fútbol de ese país.

Cabe recordar que González tomó el combinado de forma interina; tras la renuncia del portugués José Peseiro, por impagos de más de un año por parte de la FVF.

«Todos saben de mi buena relación con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y con los miembros de la directiva. Yo en primera instancia viene por la triple fecha anterior y ahora me dieron un regalo con tres partidos más»; dijo Leo González en la rueda de prensa en Chile, dice nota de prensa de la FVF, que da como un hecho el fin de su interinato.



«Yo de verdad estoy muy feliz con lo que me han dado y con lo que he podido dirigir. Siempre he entendido que las cosas van a llegar cuando Dios lo quiera, esto no hay que apurar nada. Si hay la posibilidad de continuar por supuesto que estaremos felices y contentos”: afirmó.

“Hubiésemos querido tener unos puntos más. Hicimos partidos importantes… yo veo un futuro prometedor, que lo hace soñar a uno con poder hacer cosas importantes y que esta selección este cerca de un Mundial”; expresó.



Se pudo conocer que el alto mando de la FVF tenía en carpeta varios nombres, entre ellos al argentino Sebastián Beccacece, actual timonel del club de Defensa y Justicia, de la primera división del balompié de su país; pero este rechazó la oferta.

Igualmente, estaban Miguel Russo y Rogelio Ceni, ambos no están dirigiendo actualmente; además del merideño Richard Páez Monzón (sin equipo) y Rafael Dudamel, actualmente al frente del Deportivo Cali colombiano.

El juego entre chilenos y venezolanos está pautado para realizarse este jueves 14 de octubre (8:00 pm) en el estadio San Carlos de Apoquindo, en las afueras de Santiago.

Chile viene de vencer a Paraguay (2-0) en el mismo escenario, tres puntos que lo mantienen fuera de cualquier chance con 10 unidades; cinco menos que el puesto de repesca que ocupa Colombia (15) y la Vinotinto tiene 7; que la ubica en la cola de la tabla.

