¡Llega a Valencia! La primera edición de The Model Carabobo

Con el objetivo de preparar a modelos sociales e integrales se realizará por primera vez en Valencia, el concurso regional “The Model Carabobo” (TMC) para elegir a los representantes masculinos y femeninos que irán a la isla de Margarita a representar el estado en el certamen nacional.

Pedro Tovar, director regional del TMC expresó que el concurso es una plataforma para proyectar el talento carabobeño.

Así mismo, indicó que busca romper los estereotipos que se han creado en el mundo de la moda y de los certámenes nacionales e internacionales.

“Nosotros somos el primer concurso regional que se hace del The Model Venezuela, su primera edición fue todo un éxito; gracias a eso y a la proyección que le dieron a los modelos y ganadores quisimos ser partícipe de este año teniendo la franquicia de Carabobo” comentó Tovar.

El casting virtual para quienes deseen participar ya está abierto, los requisitos que la organización establece son: chicos y chicas de 14 a 24 años de edad, sin límite de estatura, buena figura.

Igualmente, los interesados deben enviar una foto close-up, de cuerpo completo; en traje de baño y sus datos personales al correo [email protected]

En esta edición del certamen se seleccionarán a los merecedores de las categorías The Model Fitness, The Model Fotografía y The Model Carabobo.

Para mayor información puedes comunicarte a los números (0424) 457.39.45 – (0424) 474.53.85 y a través de su cuenta de Instagram @Themodelcbbo.

Con información: ACN/Nota de Prensa/Foto: Cortesía

