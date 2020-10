¡Eliminatorias a Catar 2022! Venezuela entrenó y este miércoles parte a Barranquilla (+ vídeo)

Omar Vizquel respondió a la acusación de la presunta violencia doméstica realizada en horas de la tarde por su esposa Blanca; donde también anunció y ratificado por el mismo exgrandeliga, están en un proceso de divorcio.

“No seré participe de una discusión en las redes sociales que no contribuya a una solución positiva, ni hace honor a nuestro tiempo juntos. Así que les pido paciencia, respeto a la privacidad y todo saldrá bien”, manifestó por redes sociales Vizquel.

«Luego señores y después de 6 años de matrimonio con mi esposa Blanca nos encontramos en un proceso de divorcio, es un proceso difícil y complicado para ambos, por la cual aspiro a que este trámite transcurra de la mejor manera posible para nuestra familia», dijo el expelotero.

En el corto vídeo de 41 segundos, agregó: «Por lo tanto no será partícipe en una discusión en las redes sociales, que no contribuya a una solución positiva, ni hace honor a los buenos recuerdos de nuestros tiempos junto».

«Les pido paciencia, respeto a la privacidad y todo saldrá bien. Michas gracias por sus comentarios y todo lo que me han escrito, se los agradezco. Gracias»; cerró Omar Vizquel.

Su esposa, Blanca, en horas de la tarde lo acusó de violencia doméstica, también por en un vídeo en Instagram «Y a ti Omar Vizquel, que sé que me vas a ver, te digo no me voy a quedar callada, no me pudiste callar y jamás me callarás. Ahora estoy más fuerte que nunca sabiendo quien eres tú (…) tú no sabes quien soy yo» es parte de lo expuesto por Blanca de Vizquel.

La noticia mantiene aún a esta hora, a Vizquel como la tendencia número uno en Twiiter en el país; ahora más con las declaraciones del exgrandeliga que busca ingresar al Salón de la Fama del mejor beisbol del mundo.

