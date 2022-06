“Princesa por Accidente” una de las películas más vistas en América Latina

Compartir

La película animada francesa Princesa por Accidente se mantiene en el top 10 de las películas más vista en Latinoamérica, superando la cifra de 300.000 espectadores en el continente y en Venezuela los 26 mil.

Desde su casa, Mundo de Película, celebra el gran éxito alcanzado en taquilla.

Sin duda, la rebelde y elocuente Pil, llegó para conquistar a sus espectadores y mantenerse en las carteleras de cine por más tiempo.

Princesa por Accidente de Julien Fournet se estrenó el pasado mes de mayo en Venezuela y continúa siendo la película favorita en la escogencia de la familia venezolana.

Esta Princesa por accidente que rompe con los estereotipos desde su elocuencia e ingenio, ha calado con sus poderosos mensajes en la audiencia, tanto adulta como infantil.

Impecable animación y el humor inteligente que la caracteriza también han sido de sus virtudes más destacadas por la crítica del film.

Una colorida edad media francesa insertada en la aventura de la joven Pil que nada tiene que ver con salvar a una princesa, al contrario, la misión es salvar al príncipe. El unicornio, es un gran animal travieso y no un hada, la bruja no da miedo, sino que es una buena mujer, y la protagonista tiene un alegre look punk-rock.

La espectacularidad del universo medieval, cobra vida con una colorida paleta de paisajes diversos, castillos fortificados, paseos heroicos, hechizos y criaturas fantásticas.

La lección aprendida será imborrable tanto para esta Princesa por Accidente, como para el público que decida acompañarla en esta colorida aventura.

Por eso, la invitación es para que sigan disfrutando y celebrando con Pil que se mantiene entre las primeras películas animadas favoritas del público.

En Venezuela sus salas de cine son:

Caracas: El Marqués, Líder, Millenium, Recreo, San Ignacio, Tolón, Los Próceres.

Guatire: Buenaventura.

Los Teques: La Cascada.

Barquisimeto: Sambil Barquisimeto y Metrópolis.

Maracaibo: Sambil Maracaibo.

Maracay: Las Américas y Los Aviadores.

Valencia: Metrópolis y Sambil Valencia.

Puerto Ordaz: Orinokia.

Puerto La Cruz: Regina y Puente Real.

Puerto Cabello: Costa Mar.

Margarita: Sambil Margarita y Parque Costazul.

San Cristóbal: Sambil San Cristóbal.

Punto Fijo: Sambil Paraguaná

Barinas: Cima Plaza.

