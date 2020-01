Principe Enrique se pronunció sobre su renuncia a los privilegios reales

Durante un discurso en una cena benéfica, el príncipe Enrique se pronunció este domingo; en relación a su decisión de renunciar junto a su esposa, Meghan Markle, a los privilegios reales.

«Quiero que oigan la verdad de mí, tanto como puedo compartir, no como el príncipe o el duque; pero como Enrique, la misma persona que muchos de ustedes vieron crecer durante los últimos 35 años; pero ahora con una perspectiva más clara», expresó.

Aunado a estas declaraciones, explicó que él y Meghan «hacen todo lo posible para desempeñar sus papeles en el país con orgullo. Una vez que Meghan y yo nos casamos, estábamos emocionados, teníamos esperanza, estábamos aquí para servir. Por esas razones, me da mucha tristeza que la situación llegó a esto».

Príncipe Enrique: Renunciar no fue a la ligera

En medio de ésta polémica real, el príncipe Enrique aprovechó para aclarar; que no tomó la decisión de renunciar a los privilegios reales «a la ligera, pues hubo tantos meses de negociaciones después de tantos años de desafíos». Además comentó, «realmente no hubo otra opción».

Por otro lado, resaltó que a pesar de haber renunciado a sus cargos nobiliarios; no deseaban alejarse porque «querían seguir sirviendo a la reina, la Mancomunidad y sus asociaciones militares, pero sin financiación pública», acciones que no fueron posibles.

En relación a esta propuesta que no se concretó, el príncipe Enrique detalló; «lo acepté, sabiendo que esto no va a cambiar lo que soy y lo comprometido que estoy. Pero espero que [esto] les ayude entender a qué llegó esto, que alejaría a mi familia de todo lo que he conocido; para dar un paso adelante en lo que, espero, puede ser una vida pacífica».

De hecho, ninguno de los utilizarán a partir de la primavera de 2020, el título de Su Alteza Real; y se dejará de contar con ellos para realizar actos públicos en representación de Isabel II.

Por otro lado, mencionó también que el deseo del heredero del Trono, Carlos de Inglaterra; de reducir el número de miembros relevantes de la Familia Real, habría sido el detonante de esta decisión por parte del príncipe.

Entre Canadá y Reino Unido

Es de recordar, que el miércoles, el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle; anunciaron mediante su cuenta oficial de Instagram que planean «forjarse un nuevo papel en la institución; y ser independientes desde el punto de vista financiero».

Ante esta decisión, Isabel II anunció que la familia real apoya el deseo de Meghan y Enrique; aunque no le concedieron todo lo que pidieron.

Asimismo, informó que inicia un período de transición en el que los Sussex vivirán entre Canadá y el Reino Unido.

Con información: Actualidad RT/El País/Foto: Cortesía

