Procesión de la Divina Pastora custodiaran diez mil funcionarios

Unos diez mil (10.000) funcionarios de seguridad; custodiarán procesión de la Divina Pastora desde este martes 14 de Enero. Instalarán 23 puntos de atención integral durante el recorrido de la imagen de la patrona de los larenses.

Funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad y de Protección Civil; serán desplegados para custodiar la procesión de la Divina Pastora este martes 14 de enero; desde el pueblo de Santa Rosa hasta Barquisimeto siendo esta su visita número 164 a la capital del estado Lara.

Así lo informó este viernes 10 de enero, la gobernadora del estado, Carmen Meléndez; acompañada de los viceministros de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Randy Rodríguez, y de Prevención y Seguridad Ciudadana, Endes Palencia; y el alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes, en la rueda de prensa que ofrecieron desde Santa Rosa.

En su cuenta de Twitter @gestionperfecta; Meléndez también detalló que para la jornada contarán 150 vehículos, 198 motos, 16 ambulancias; e instalarán a lo largo del recorrido 23 puntos de atención integral con la presencia de todos los organismos de Seguridad Ciudadana; y también activarán una Sala Situacional para seguir detalle a detalle una de las devociones marianas más concurridas del país.

