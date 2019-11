Procupación en la ONU por gravedad de crisis venezolana

La Visita de alto representante de la ONU es un reconocimiento de la gravedad de la crisis venezolana, señaló el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó aseguró que la visita al país del representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mark Lowcock, es el reconocimiento de la “emergencia humanitaria a punto de convertirse en una catástrofe”.

“Tenemos a la persona más importante de la ONU en materia de emergencias humanitarias en el país, no hay más que un reconocimiento implícito de la crisis, una obviedad de que estamos enfrentando una emergencia humanitaria que está a punto de convertirse en una catástrofe. Ya la emergencia la estamos padeciendo, estamos a punto de convertir esto en una catástrofe y nuestro rol es atender y paliar la crisis”, señaló Guaidó, luego de un encuentro con Lowcock en el parlamento.

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock visita el país y Guaidó indicó que lo que maneja esta organización no abastece ni el 7% de la emergencia humanitaria: “Recordemos que no solo son los 7 millones en emergencia humanitaria en Venezuela, son los refugiados en los países vecinos”.

Durante el encuentro, estuvieron presentes el primer y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputados Edgar Zambrano y Stalin González; respectivamente.

Así como una delegación de la ONU conformada por Sofie Karlson; Samantha Newport; Samir Elhawary; Peter Grohmann y Barbara Batista.

