Producción petrolera venezolana en su nivel más bajo desde 1945

La producción de petróleo venezolano cayó a su nivel más bajo en casi 75 años, según datos publicados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

La agencia Reuters detalla por medio de un gráfico con datos de la Opep que en el año 2019 sólo se produjo en promedio por día unos 1.013 barriles, el registro más bajo desde el año 1945 cuando se producía en promedio 885 barriles, y luego en 1946 subió el promedio a 1.064 barriles y siguió ascendiendo hasta el año 1970, donde tuvo su pico más alto en rendimiento con 3.708 barriles al día en promedio.

Cifras desgarradoras

En torno a esto, la periodista Marianna Párraga afirmó vía Twitter que “#La OPEP confirmó hoy que Venezuela perdió 500.000 barriles diarios de crudo el año pasado, según las cifras oficiales. Este gráfico de @stefaniedioses es simplemente desgarrador: ¡muestra cómo la producción de crudo de Venezuela en 2019 cayó a su nivel más bajo desde 1945!”.

Mientras que el especialista en procesos electorales y periodista, Eugenio Martínez, posteó en la misma red social que “OPEP confirma que Venezuela perdió en el año 2019 hasta 500,000 bpd de producción de petróleo. En otras palabras la producción cayó a su nivel más bajo desde 1945”.

Eugenio G. Martínez ✔ @puzkas

OPEP confirma que Venezuela perdió en el año 2019 hasta 500,000 bpd de producción de petróleo. En otras palabras la producción cayó a su nivel más bajo desde 1945 👇 https://twitter.com/mariannaparraga/status/1217554035751968769 …

Marianna Párraga – @mariannaparraga

#OPEC today confirmed that #Venezuela lost 500,000 bpd of crude output last year according to official figures. This graphic by @stefaniedioses is just heart breaking: it shows how Venezuela’s 2019 crude production fell to its lowest level since 1945! https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/editorcharts/VENEZUELA-OIL-RAMIREZ/0H001QXSTB69/index.html …

