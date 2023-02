Productor ejecutivo Edwin Navarrete un vivo ejemplo de cómo lograr lo imposible

Compartir

El productor ejecutivo Edwin Navarrete es el clásico ejemplo de cómo se puede convertir lo imposible en posible; nacido en México, tuvo que someterse a una cirugía cardíaca poco después de emigrar a Estados Unidos con su familia cuando tenía 4 años de edad.

Siendo un luchador desde joven, hoy en día se ha posicionado como un reconocido mánager, productor ejecutivo y fundador de la empresa de gestión “The Navarrete Group” y la disquera “6UCCESS Records”.

Navarrete menciona que su padre era DJ y creció teniendo una estrecha relación con la música, por lo que a sus 15 años de edad obtuvo su primer trabajo en una estación de radio como DJ; en dicho trabajo conoció a varios artistas, mánagers y publicistas, así como también adquirió más conocimiento y experiencia sobre la industria de la música.

Edwin Navarrete –cuyo nombre artístico es 6UCCESS– expresa que decidió tomar esta profesión con mayor seriedad a los 18 años; cuando obtuvo su primer concierto de radio como DJ y este ambiente le permitió conocer a profesionales que le ayudarían en su carrera.

Posteriormente, se convirtió en publicista para ganar clientes y seguir aprendiendo del negocio, hasta que en 2010 pudo abrir su primera empresa de gestión y relaciones públicas “The Navarrete Group”.

Actualmente, su empresa ha dejado huella en la industria, ha trabajado con una cantidad considerable de artistas y es el encargado de las relaciones públicas de artistas como Compton Azjah, Madeline Stuart, David Sugarman y muchos más.

No enfoca un solo género musical

Edwin Navarrete menciona que su empresa no se enfoca en un solo género musical, si no que le gusta trabajar con todo tipo de artistas. “Mi empresa habla por sí misma, somos un grupo, no nos ubicamos en un solo género. Puedo trabajar con artistas, puedo trabajar con actores, puedo trabajar con modelos, puedo trabajar mucho con la diversidad”; afirma el productor.

No obstante, agrega que su empresa investiga principalmente a artistas latinos y artistas de Hip Hop. “Creo que este es el mejor momento para mí para comenzar a recibir nuevos artistas que están surgiendo para poder diversificarlos”; indica Navarrete.

Por lo general, el trabajo de un mánager o productor ejecutivo pasa desapercibido, pero la visión de Navarrete con “The Navarrete Group” se ha destacado. Un ejemplo de ello fue el cambio que le aportaron a la industria de la moda, ya que firmaron a una modelo con síndrome de Down llamada Madeline Stuart.

Navarrete y su equipo de relaciones públicas hicieron todo lo posible para cambiar la carrera de la modelo; hasta que Stuart se convirtió en la primera mujer con síndrome de Down en desfilar en la semana de la moda de Nueva York.

El éxito inminente de 6UCCESS Records

Su ascenso como DJ, productor ejecutivo, productor musical y mánager le sirvieron como soporte para crear en 2020 su disquera “6UCCESS Records”;.según comenta el aclamado productor, la idea de este nombre proviene de una oportunidad en la que empezó a trabajar con el cantante Javi Music.