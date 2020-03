Este miércoles un productor mexicano denuncia sufrir discriminación por tener coronavirus; por parte de sus vecinos.

Los vecinos de Rodrigo Fragoso tras enterarse que padece de coronavirus, deciden rociar la puerta de su casa con cloro, además que evitan que amigos del productor le lleven víveres.

El productor ya prepara una denuncia legal en contra de ellos.

A través de las redes sociales el productor mexicano denuncia sufrir discriminación por tener coronavirus, debido a que desde que llega de un viaje de Miami, vive un aislamiento luego que saliera positivo al Covid-19, que contrajo en su visita a Estados Unidos.

Asimismo, comenta que tuvo que salir de viaje hace unos días por cuestiones laborales, por lo que al regresar a México a los dos días comienza a presentar síntomas como los de una gripa, pero “maximizada”.

Tran sentir los síntomas acude al hospital La Raza, en donde luego de unas pruebas, resulta positivo al coronavirus (Covid-19).

Rodrigo Fragoso; comenta que esperaba la llegada de sus amigos y de manera textual explica: “Estoy muy indignado, ojalá me puedan ayudar a compartirlo, porque estoy desesperado, me quedé ya sin comida; me quedé sin agua y grandes amigos, Óscar y Sandrita Bárcenas, están afuera del residencial de donde vivo y no los dejan pasar que porque supuestamente la Secretaría de Salud no se los permitía, pero eso es un acto de discriminación”.

Fragoso cuenta “a toda la gente que está incrédula ante esta situación, lo único que les puedo decir es que debemos ser conscientes, debemos de protegernos entre nosotros mismos y cuidar a nuestras familias, en este caso; pues yo que lo estoy viviendo de primera mano, que lo estoy viviendo en carne propia, realmente los síntomas son muy fuertes, es como una gripa, pero maximizada”.

Sobre los síntomas que tuvo, advierte a la gente para que haga consciencia “sentía mucha tos, el cuerpo cortado, me comenzó a dar fiebre de 39 grados, no se me quitaba, entonces tuve que ir al médico, al Centro Médico la Raza”.

