Un prófugo agazapao en Caracas: Por Félix Francisco Bertomolde.-

Al mismo tiempo y sin hacer cola para comida y medicamentos, me comenta mi amiga en Brickell, que Toni Gebran (Neif Antonio Gebran Frangie) en Venezuela sigue metido en actividades ilícitas y engaña a los capos corruptos del gobierno que empezaron a dudar de que esté limpio, no es que le exijan pulcritud en la recepción, uso y destino de los dólares que les lava, pero no quieren ver al lado de ellos caídos cargando basura.

– Tengo el derecho de dudar de lo que dices. Simple. Allá tú sino lo demuestras -le advertí a mi amiga, quería una información confiable-.

– Créame, don contradicción, mucho me temo que lo que te digo de Toni es básicamente lo mismo que verás en estos documentos, que tiene una banda dedicada al lavado de activos, y de la que forman parte sus padres, sus mujeres y amigos. Llamando poderosamente la atención que un comerciante de segunda en Lara formara parte de la noche a la mañana de la élite empresarial corrupta de ese estado y tuviera muchas empresas en el Sur de La Florida. Lo anterior sólo lleva a pensar en sus nexos con el narcotraficante Daniel Barrera Barrera, porque la gobernación de ese estado no da como para volverse millonario en un santiamén.

– Precisa, ¿lo de Toni era corrupción o narcotráfico?

– La unión de Toni con el Loco Barrera y su pandilla en Barquisimeto lo hizo salir del hueco en que se encontraba vendiendo carros de poca monta, una vez capitalizado, se alió al chavista Luis Reyes Reyes y se la pasaba pregonando maledicencias y animadversión contra el imperio gringo y la oposición, primero trabajó con los hermanos de ese gobernador en negocios de divisas, encargado de que tuvieran sus dólares fuera de Venezuela bien lavaitos y de paso conseguir con ellos divisas del gobierno, las cuales pagaba con dinero proveniente de las actividades ilícitas del Loco Barrera, del que era testaferro, de allí se entiende que esos negocios crecieran pero aumentados con actividades delictivas y también que Toni anduviera cual capo armado con armas largas, su papá quiso desaparecer su arsenal cuando allanaron su mansión.

– Estamos hablando de cómo creemos que actúan para darle apariencia de legitimidad a sus negocios. Vayamos al grano -riposté-.

– Esta historia comienza cuando Toni y Rodolfo Velasco Kassem a través de Liliana Estrada se asocian con el Loco Barrera, con esa señora que velaba por los intereses de ese narcotraficante en el occidente del país legitimaron mucho dinero, a manos llenas, como era demasiado buscaron a Nicolás Aular, y los hermanos Reyes Reyes también se unieron al combo con José Miguel Reyes, puesto de socio para cuidar sus intereses, juntos crearon desde el 2006 entre Panamá y Estados Unidos un enorme esquema de lavado de dinero registrando más de 30 empresas, de las cuales muchas siguen activas en el mismo son.

– ¿Quién es el responsable directo de crear esa máquina lavadora de drogadólares?

– Si revisas los registros de más de 30 empresas creadas desde febrero de 2006 hasta marzo de 2018, es Toni, los demás aparecen asociados con él y sus familiares, eso me dice a mí que es el cabecilla de esa banda con operaciones ahorita en Venezuela, fíjate distribuyen allá un aceite de motor que consiguen barato con el gobierno y lo venden como importado con la marca ELF, esas son las siglas de sus empresas ELF Automotive Corp y ELF Corporation, C.A., la última la usa para importar carrotes de mucho lujo a Venezuela, esos son negocios de los que come gente del gobierno y eso lo hace sentirse protegido en Venezuela.

– Estamos claros, el sueño no de ahora, de siempre de enchufados y testaferros como Toni son los dólares mal habidos y gastarlos en el imperio estadounidense. Pero dime, ¿existen otros elementos que permitan determinar que anda en actividades ilícitas?

– Volvamos a Liliana Estrada, Toni la ayudó a escaparse de las autoridades venezolanas con sus hijos y su mamá tan pronto detienen al Loco Barrera, los sacó escondidos de Venezuela en un avión suyo, pero no se llevaron al esposo de Liliana, que raro verdad, entonces si era amante del narcotraficante Daniel Barrera Barrera como dicen. Pero el punto es que Toni en Barquisimeto le decía a todo el mundo que tenía dos aviones, se jactaba de sus aviones, Rodolfo Velasco le ofreció uno de esos aviones a Gilson Barroeta Flores para su luna de miel, pero después que ordenaron su captura Toni empezó a decir que esos aviones no eran de él.

– ¿Y si no había comprado ni siquiera un drom?

– ¿Si esos aviones no eran de él, de quién eran? De Nicolás Aular tampoco eran. ¿Por qué lo digo? Esos aviones fueron incautados, al comienzo nadie los reclamó, pasaron años para que apareciera Nicolás Aular, sí, Nicolás Aular pidiendo su devolución en nombre de unas empresas de aquí, haciendo ver que él y Toni no tenían trato, pero aparecen asociados aquí con Miguel Reyes Ortiz, pariente de los Reyes Reyes, que para sorpresa tuya y mía registra como propietario de uno de esos aviones, puede ser que ese avión fuera en realidad de los hermanos Reyes Reyes, por eso quien más lo utilizaba era la gente de la gobernación de Lara.

– ¿Te prestas para legitimar capitales y reclamar bienes que no son tuyos?

– Todo fue un esfuerzo para desligar los dos aviones incautados de los negocios ilícitos del narcotraficante Daniel Barrera Barrera, para borrar cualquier rastro con el que se pudiera decir que los Reyes Reyes andaban en vainas con el Loco Barrera y también para desligarlos de Toni, pero no tuvieron éxito, esos aviones son en sí la prueba de la conexión de Toni y los Reyes Reyes con Daniel Barrera Barrera, al utilizarlos para que su principal aliada o amante huyera de Venezuela mostraron que tanto estaban unidos en las buenas y las malas.

– A ver ¿Los aviones son la mejor vía para mostrar la conducta delictiva de esta gente?

– No sé si podré resumirte este enredo, pero haré todo lo posible. Toni, Nicolás, Rodolfo, Miguel y todos ellos, en tiempos del Loco Barrera falsificaban documentos en Venezuela y aquí en Estados Unidos para facilitar sus operaciones ilícitas, eso mismo fue lo que hicieron para que Nicolás pidiera la devolución de los aviones. Te pregunto ¿cómo pudo Nicolás comprar una avioneta en representación de Luxury Auto Sales en noviembre de 2010, si para ese momento no formaba parte de esa empresa creada por José Miguel Reyes ese año? El 2013 es que Nicolás se incorpora a Luxury, eso ya arroja dudas de la autenticidad de la documentación que entregaron en el tribunal.

– Lo que si queda claro es el vínculo entre ellos.

– Pienso igual que tú. Esa avioneta cessna en realidad es propiedad de José Miguel Reyes, dueño de Luxury Auto Sales, es claro el vínculo con los hermanos Reyes Reyes y que todos estaban al servicio del narcotraficante Daniel Barrera Barrera y metidos de lleno en la corrupción del gobierno. Quisieron quitarse de encima los aviones y lo que hicieron fue enredarse más ya que los compraron luego de comenzar su sociedad con el Loco Barrera en el 2006.

– Entonces es como necio preguntarse de dónde salió la plata para comprarlos. ¿Y el otro avión incautado?

– Hay algo curioso con ese otro avión, un lear jet. Nicolás Aular registró Gallery Aviation el 2013, según él esa empresa compró ese lear jet el 2009. Te pregunto ¿cómo pudo Gallery Aviation comprar ese lear jet el 2009 sino existía como empresa para ese momento? Otra perla, en septiembre de 2014 Luxury Auto Sales y Gallery Aviation aparecen inactivas en la División de Corporaciones del Estado de La Florida. Te pregunto ¿si estaban inactivas cómo pudo Nicolás en nombre de esas empresas pedir la devolución de los 2 aviones en diciembre de 2014 y seguir insistiendo durante todo el 2015? Haciendo de las suyas, forjando documentos.

– Tu exposición estará incompleta sin la certeza de que Toni Gebran se encuentra prófugo de la justicia.

– Ni tan calvo ni con dos pelucas. Rodolfo Velasco está huyendo, Liliana Estrada también y Toni no, decir eso es de ilusos, los tres están solicitados por el mismo tribunal, el problema para él es seguir enchufado con el gobierno sin que nadie se dé cuenta de su prontuario delictivo, sobre todo para disfrutar dinero que no hizo con trabajo y esfuerzo. ¿Por qué no disfruta ese dinero con su esposa y la hija en Miami donde vivía? ¿Por qué dejó Miami para vivir en Caracas agazapao? ¿Por qué no se va a vivir a Barquisimeto, donde todo el mundo le rendía pleitesía? Un árabe bien fachoso como él de bajo perfil, que va guaro, él sabe que no puede exponerse demasiado porque si lo agarran va preso y nadie del gobierno se va a lanzar por ese barranco de tenderle la mano, nadie.

(Pruebas en depósito)

ACN/Félix Francisco Bertomolde/(@memientanchico)@memientanchico