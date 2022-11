¡Confirmado! Queda prohibida la venta de alcohol en Qatar 2022

La FIFA confirmó este viernes, que queda prohibida la venta de alcohol en los estadios e inmediaciones durante el Mundial Qatar 2022.

“Luego de las discusiones entre las autoridades del país anfitrión y la FIFA, se tomó la decisión de concentrar la venta de bebidas alcohólicas en el FIFA Fan Festival; otros destinos de fanáticos y lugares autorizados, eliminando los puntos de venta de cerveza de los perímetros del estadio de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar”, informó la federación de fútbol mediante un comunicado.

Así mismo, refiere que “las autoridades del país anfitrión y la FIFA continuarán asegurándose de que los estadios y las áreas circundantes; brinden una experiencia agradable, respetuosa y placentera para todos los aficionados”.

Además, la organización del Mundial de Qatar agradece al grupo AB InBrv, propietaria de Budweiser; su “comprensión”, y recuerda que esta compañía podrá vender cerveza sin alcohol dentro y fuera de los recintos deportivos.

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks

— FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022