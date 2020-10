¡Protesta de educadores! Jubilada: Pensé que al llegar a vieja iba a estar tranquila

Up Next

A su juicio, el gobierno dolarizó de facto los servicios de Venezuela. «hoy las estaciones de servicio surten en dólares, entonces no nos van a salir desde el gobierno que si el bolívar o el petro».

Acotó que el grito del sector es una propuesta de aumento salarial «si no hay esto no tenemos nada que discutir con el gobierno. Esos salarios deben venir en dólares».

«Tienen 90 años y tienen que estar aquí para que puedan comprar una medicina. El gobernador y el secretario de educación no nos dan respuesta, ni siquiera nos homologa».

«Pensé que al llegar a vieja iba a estar tranquila porque ya no tengo hijos chiquitos y podía viajar porque a mí me gusta viajar».