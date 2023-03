Protestas en Francia han dejado 457 detenidos y 441 policías heridos

Manuel Oliver, padre del adolescente venezolano asesinado en el tiroteo de Parkland de 2018, quedó detenido este jueves tras irrumpir una audiencia sobre la legislación de armas en el Congreso de Estados Unidos.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el parlamentario republicano Par Fallon; ordenó a la Policía del Capitolio que desalojara del salón a Manuel y a Patricia Oliver, padres del fallecido Joaquín Oliver, por interrumpir a gritos la sesión.

Mediante un vídeo publicado en redes sociales por el legislador demócrata Maxwell Frost; muestra al padre en el suelo de uno de los pasillos del Congreso retenido por tres agentes.

Frost, el legislador más joven de Estados Unidos denunció en redes sociales que Manuel Oliver no merecía un trato así.

Así mismo, acusó al parlamentario republicano de excederse.

Manuel and Patricia Oliver were removed from the hearing room

I heard a loud thud outside the room, ran out, and saw officers pinning Manuel to the ground

Rep Frost ran out shortly after: https://t.co/ZebugeU98Z pic.twitter.com/9TGc8M6Bc2

— Will Steakin (@wsteaks) March 23, 2023