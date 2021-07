Noche de protestas y enfrentamientos en Cuba

A gritos de «libertad», «abajo la dictadura» y «patria y vida» miles de cubanos se lanzaron a las calles este domingo en más de 20 localidades del país, en la mayor protesta ocurrida en Cuba en los últimos 60 años.

Las protestas en Cuba se han saldado con cientos de detenidos y enfrentamientos entre la Policía y grupos de manifestantes.







Imágenes de cientos de personas marchando prendieron la mecha en las redes sociales y dieron inicio a llamamientos a protestar en toda Cuba.

Una de las protestas más multitudinarias se produjo en La Habana, frente al Capitolio, donde se congregaron unas 2.000 personas. Las fuerzas de seguridad y brigadas de partidarios del Gobierno interceptaron la protesta produciéndose enfrentamientos violentos y arrestos, informó Efe.

Posteriormente, los manifestantes bajaron por el Paseo del Prado en dirección al Malecón gritando «dictadores» y «abajo el comunismo» entre otras frases. Camiones militares bloquearon el acceso al Malecón de los manifestantes; que se dispersó corriendo por las calles de la zona tratando de llegar al emblemático paseo marítimo.

Durante los enfrentamientos en las calles de la capital cubana resultó herido el fotógrafo español Ramón Espinosa, reportero de la agencia Associated Press (AP). Espinosa, al que le rompieron la nariz, fue agredido por agentes antidisturbios de la Policía cubana mientras trabajaba cubriendo las protestas, según el medio cubano Cibercuba. A estas se está recuperando. A otros corresponsales extranjeros les robaron sus teléfonos y equipos.

AP photographer Ramón Espinosa seized covering Havana protests today. Whatever your view on the news, the civilized condemn when journalists are hurt documenting it. pic.twitter.com/0pfUUrLcnc

— Michael Weissenstein (@mweissenstein) July 12, 2021