Próximos estrenos para el año 2020

A la mayoría de las personas les encanta pasar tiempo viendo películas y series, ya sea por Internet o en la televisión. Es más, en la actualidad y debido al confinamiento, muchos se han convertido en amantes del cine. Mientras que otros que ya lo eran, han dedicado más tiempo a ver todo tipo de películas; de hecho, cuando se publica un nuevo estreno los cinéfilos son los primeros en verla.

Estrenos de terror en 2020

Hay un grupo particular de cinéfilos a quienes les encanta asustarse y vivir momentos de suspenso y terror. Si formas parte de este grupo, disfruta de las mejores recomendaciones en estrenos de terror que Repelis tiene para ti.







TheWretched

Este filme trata de un joven que comienza a mostrar una personalidad problemática tanto en su hogar como en la escuela, pues está batallando con las emociones que atraviesa en medio de la superación del divorcio de sus padres. No conforme con esto, dentro de sí mantiene una lucha con una bruja con más de mil años de existencia que se aloja dentro de su piel. ¡Tienes que ver esta historia!

Dreamkatcher

No solo está ubicada dentro del género terrorífico, sino que también mantiene al espectador con un suspenso muy vívido. Trata de un niño que combate por detener sus sueños extraños robándole un cazador de sueños a su vecino. Esta persona se convierte en un verdadero misterio que tratará de obligar a la familia a rescatarlo del fantasma de sus pesadillas.

TheSource of Shadows

Esta es única y exclusivamente una película de terror, donde numerosas historias se entrelazan mediante transcurre el filme. El mensaje que envía el film es claro: todos tememos a lo desconocido. Será interesante ver cómo te enfrentas al miedo a afrontar a aquello que no conoces.

PenanceLane

El protagonista de esta película es un ex delincuente que recién sale de la cárcel y decide rehacer su vida tomando un trabajo modesto. Forma parte del personal de mantenimiento de una casa, pero las cosas que pasan dentro de esas cuatro paredes son horrores retorcidos y perturbadores. Descubre cómo se enfrenta este ex convicto a una serie de terrores que te dejarán helado.

Behindyou

Dos hermanas han sido enviadas a vivir con su tía, pero durante su estadía comienzan a percibir que algo no anda bien. Los espejos de toda la casa están cubiertos con tela y no deben ser descubiertos. Cuando una de estas se topa con un espejo, el desenlace no es precisamente color de rosas.

Estrenos de Drama en 2020

No a todos se les puede decir que son excelentes críticos del cine si no han visto películas de drama. Estos filmes son los mejores galardonados por los Globo de oro, Oscar´s y otras academias de premios. En Cuevana se dispone de un amplio catálogo de este tipo de género fílmico y muchos otros más. Conoce cuáles son las películas dramáticas próximas a estrenarse.







Jesús

La típica historia del hijo de Dios basándose del relato de los evangelios; muestra la historia del hombre más famoso de la historia haciendo los eventos más milagrosos jamás registrados. Sus travesías mientras zarpa con pescadores, visita recaudadores de impuestos, se hace amigo de los marginados y desafía a los fariseos y escribas. ¡No te la pierdas!

Capone

Alfonse Capone fue el hombre de negocios más despiadado de la tradición de Norteamérica. También fue contrabandista y gobernador de Chicago, lo que lo consagró como un personaje importante y reconocido en EEUU. Lideró Chicago con mano dura, por lo que se considera uno de los hombres más infames y temidos de su época.

Arkansas

En este filme de suspenso y crimen destaca la buena actuación dramática de sus protagonistas. Trata de dos jóvenes camellos de poca importancia que trabajan para un capo de la droga de la ciudad de Arkansas, aunque nunca lo han visto. Para empeorar su situación, una de sus operaciones falla y comienza un sinfín de travesías para este par.

Si supieras

Es una creación propia de Netflix que busca renovar la antigua versión “Cyrano”. Es la historia moderna de la típica estudiante tímida que ayuda a un deportista del mismo instituto a conquistar una chica. Este drama está lleno de momentos románticos y dramáticos que llamarán tu atención. Esta y otras películas están disponibles en Pelisplus, donde puedes disfrutar de los mejores estrenos de películas.

