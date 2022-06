Proyecto Alcatraz fue galardonado en España

Compartir

Proyecto Alcatraz galardonado, otro triunfo más para Venezuela; tras recibir Premio Cisne al Proyecto Social de Rugby del año en España.

El reconocimiento otorgado por Fundación Rugby Cisneros fue entregado en el Museo del Traje de Madrid y dado al programa por su destacada labor de reinserción.

Entre los otros ganadores de esta primera edición se encuentran la Universidad Complutense de Madrid por su apoyo al rugby y por ser sede de uno de los clubes más antiguos de España; Alberto Chicote, quien participó en Top Chef y es dueño de cuatro importantes restaurantes en Madrid, además de ser embajador del deporte y en cada conferencia que realiza lleva el ejemplo del rugby a los presentes.

Otro de los premiados de la gala benéfica fue el jugador argentino Sergio Parisse, por promover los valores del deporte; además de ser considerado como uno de los mejores jugadores europeos y su destacada participación en la Selección Italiana, en más de 142 partidos.

“Proyecto Alcatraz ha sido reconocido junto a personas que apoyan el deporte y son muy importantes para el mundo del rugby. El poder compartir el galardón con ellos nos llena de orgullo y es un premio para los venezolanos que hemos decidido seguir construyendo país”; dijo Alberto Vollmer, presidente de Fundación Santa Teresa.

Las evaluaciones de los nominados estuvieron a cargo de un destacado jurado conformado por el presidente de la Fundación Rugby Cisneros, Manuel Sayagués; Gonzalo Barbadillo. Presidente del Club de Rugby Complutense Cisneros, Alhambra Nievas, ex árbitro internacional, y actual Gerente de Desarrollo del Arbitraje de World Rugby.

En representación del rugby femenino, Marina Bravo, quien es exjugadora y capitana de la selección española de rugby; Jaime Nava, ex jugador y capitán de la selección española de rugby; Lisandro Arbizu, ex jugador y capitán de la Selección Argentina de Rugby (Pumas); Vicente Jiménez, Director del Diario Deportivo AS y Rodrigo Contreras, periodista y comentarista de rugby en TVE, El Confidencial y La Cadena Cope.

Creación de la Fundación

La Fundación Rugby Cisneros fue creada en el 2008 por el Club de Rugby Cisneros; para llevar a cabo distintos proyectos que apoyan la masificación del deporte.

El Club de Rugby Complutense Cisneros es uno de los clubes más antiguos de España (fundado 1943); ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid y trabaja día a día para impulsar los valores que representan el deporte.

Desde 2003, Proyecto Alcatraz trabaja para erradicar la violencia y el crimen de manera pacífica en el municipio Revenga del estado Aragua; esta iniciativa logró disminuir el índice de violencia en el municipio, tiene presencia en 36 centros penitenciarios venezolanos y ha desarticulado 11 bandas delictivas, sin el uso de la violencia.

