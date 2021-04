Entre cábalas y remontadas se definen semifinalistas de Champions (+ vídeo)

Una semana después del 3-2 de la ida, PSG buscará liquidar al actual campeón Bayern Múnich; mientras que Chelsea también irá por su boleto con ventaja de 2-0 de visitante ante Oporto en Sevilla, pero se verán en el mismo escenario, son los dos primeros partidos que definirán los primeros semifinalistas de Champions, el martes 13 de abril.

Asimismo, mañana miércoles 14, le tocará el turno a Real Madrid, con su ventaja de 3-1 en su campo e inspirado al ganar el clásico español a Barcelona; tendrá que lidear ante Liverpool que parece retomar el rumbo.

La otra llave, más abierta, aunque con ventaja del Manchester City (2-1) visita al Dortmund alemán; que podría dar un duro golpe.

Verlo así, podrían seguir con vida los tres clubes ingleses y completar el cuarteto PSG si elimina al actual monarca.

Hay otras opciones, que se queden las escuadras inglesas, pasen los alemanes, Oporto de la campana y Madrid siga en pie. En fin, entre ambiente de las cábalas del martes 13 y el cuchillo en los dientes el miércoles 14 se definirán los cuatro.

Bayern de Múnich se juega el pase con los franceses en busca del antídoto contra las remontadas; los alemanes confiados de poder mantener la corona continental.

El choque del Allianz Arena fue leído de forma diferente a ambos lados del Rin. Los germanos destacaron su superioridad y el número de ocasiones creadas; mientras que los galos se quedaron con un resultado histórico que les hace soñar con tomarse la revancha de la final del año pasado.

PSG buscará liquidar. La eficacia frente al gol y el gran partido de sus estrellas, sobre todo Neymar y Kylian Mbappé; junto con el gran estado de forma de su portero costarricense Keylor Navas son las mejores cartas de presentación.

Pero los teutones no solo luchan contra su adversario, también de las lesiones, al seguir marginado el polaco Robert Lewandowski; a este se unieron Serge Gnabry, en cuarentena por coronavirus y Leon Goretzka, con problemas musculares

El técnico alemán, Hans-Dieter Flick debe explotar al máximo a Joshua Kimmich, Leroy Sané, Thomas Müller y Kingsley Coman, entre otros.

El otro partido del martes 13 será Chelsea y Oporto, que se disputarán una plaza con un partido que puede ser un trámite para los ingleses, gracias al 0-2 de la ida, y un milagro para los portugueses, con una remontada casi imposible.

Los de Thomas Tuchel amarraron bien el cruce en la ida, con los goles de Mason Mount y Ben Chilwell; querrán asegurar su primer pase a semifinales en siete años en el mismo escenario de la ida, el Sánchez Pizjuán de Sevilla.

El Oporto afrontará la vuelta de cuartos con su once de gala; ya que en el encuentro de ida no pudo contar ni con su medio centro de referencia, el internacional luso Sérgio Oliveira, ni con el delantero iraní Mehdi Taremi.

Por tercera ocasión en tres temporadas Liverpool se topa con el fútbol español; para agrandar su objetivo europeo.

Fue capaz de completar una remontada impensable ante el Barcelona hace dos cursos, cuando impulsado por su público ganó 4-0 la temporada que conquistó su último título; el pasado año se encontró con Atlético Madrid, que le apartó de la competición tras vencer en Anfield.

Esta vez espera Real Madrid el miércoles 14, con la necesidad de voltear la historia y mejorar su imagen después de perder 3-1 en el estadio Alfredo Di Stéfano.

El conjunto de Zinedine Zidane, que firmó su mejor partido en mucho tiempo ante los reds; ha ganado seis de sus últimos siete partidos de la Liga de Campeones.

A eso le agregamos su triunfo en el clásico contra el Barcelona; por las nuevas expectativas abiertas en LaLiga, la escuadra merengue acude a la cita en Inglaterra.

Borussia Dortmund se ampara a Erling Haaland. El delantero noruego, la gran sensación actual, es la gran amenaza para Manchester City que ganó a última hora en el Etihad 2-1 en un enfrentamiento aún no definido y sacará chispas el miércoles 14 de abril.

El equipo alemán no pudo evitar la derrota en la ida; pero el tanto de Marco Reus alienta unas opciones con las que no parecía contar tras el sorteo.

