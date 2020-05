Paris Saint Germain es declarado campeón en Francia

La ex entrenadora de gimnasia de Estados Unidos Maggie Haney fue suspendida durante ocho años por abusos verbales y maltratos a atletas; informó la federación de gimnasia de ese país (US Gymnastics).

Haney, de 42 años de edad, fue «suspendida de todo contacto» desde este jueves hasta el 30 de abril de 2028″, según reporta la federación en su sitio electrónico.

La entrenadora es dueña del centro de gimnasia MG Elite en Morganville (Nueva Jersey), donde entrenó a Laurie Hernández.

A ella la guió a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. También entrenó a Riley McCusker; miembro del equipo estadounidense que ganó el oro en el Campeonato del Mundo de Doha 2018.

La suspensión fue decretada por un panel independiente conformado por un abogado, el dueño de un club de gimnasia y un ex atleta del equipo nacional.

Veredicto que salió tras unas audiencias en las que se presentaron documentos de la federación y los testimonios de dos personas; explicó el diario The New York Times.

Ocho duros años y luego prueba

Según la sentencia, Haney no podrá pertenecer ni entrenar a ningún atleta de la federación de gimnasia ni de sus clubes miembros en los próximo ocho años.

Además, al término de ese periodo todavía tendrá que pasar un periodo de prueba de dos años antes de un eventual retorno.

De acuerdo con información publicada por el New York Times, la ex entrenadora eligió no dar declaraciones públicas hasta el momento; pero Russell Prince, uno de los abogados que la representa, señaló no estar de acuerdo con la decisión del panel.

«No creemos que de ninguna manera se hayan evaluado todos los hechos de las circunstancias. El proceso es completamente pesado y anticiparía una mediación», dijo.

Se hace justicia de a poco

Por su parte, Judie Sanders, abogada que representa a Hernández y algunas de las otras gimnastas en el caso; dijo que las sanciones contra Haney fueron «un micro paso en la dirección correcta de cómo se trata a los atletas en el mundo hiper competitivo de los deportes».

El caso de Haney se suma al periodo turbulento que atraviesa la gimnasia estadounidense; todavía sacudida por el escándalo de abusos sexuales cometidos por el ex médico del equipo nacional Larry Nassar.

Acusado de abusar de decenas de atletas durante años, Nassar fue condenado en 2018 a entre 40 y 125 años de prisión.

Tras la sentencia, la federación ofreció un plan de indemnizaciones por un monto total de 215 millones de dólares que fue criticado por algunas de las víctimas; entre ellas las medallistas olímpicas Simone Biles y Aly Raisman, que reclaman una investigación independiente para determinar si hubo otros responsables de permitir los abusos.

