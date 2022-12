Congreso de EE. UU. publicará declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump

Al menos 31 muertos y 37 heridos dejo el incendio de un camión de combustible en un túnel en Afganistán, el domingo 18 de diciembre.

El fuego comenzó anoche dentro del túnel de Salang, en la provincia afgana de Parwan; dijo a EFE el portavoz del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de los talibanes, Hamidullah Misbah.

“Hasta ahora, los equipos médicos han llevado a 37 heridos a centros médicos desde el túnel de Salang; y han localizado los cuerpos sin vida de 31 personas”, indicó en Twitter el portavoz del Ministerio de Salud Pública, Sharafat Zman Amar.

Vale mencionar que los equipos de rescate siguen trabajando en la zona; además, las autoridades no descartan que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas, según el portavoz.

Tragedia w Afganistanie. 19 osób zginęło w pożarze w tunelu na przełęczy #salang na głównej autostradzie w kraju.

At least 19 people have been killed and dozens injured in a fire inside a road tunnel in #Afghanistan.pic.twitter.com/OIntKzsXWe

