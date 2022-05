Academia Puerto Cabello y Carabobo FC pinchan en la 14ª jornada

La atleta venezolana Yoveinny Mota logró boleto al Mundial de Atletismo; mientras que la garrochista Robeilys Peinado logró el tercer lugar en los Juegos L’aquila 2022, que se celebran en Italia.

«3er lugar para mi hoy. Oficialmente abrimos la temporada de competencias, sabemos que aún tenemos que trabajar mucho pero es lindo poder competir de nuevo y ponerme a prueba afrontando cosas para las que todavía no me siento 100% preparada. Seguimos»; escribió Peinado en su cuenta en la red social Twitter.

Eso indica que la garrochista olímpica y medalla de bronce en el mundial de 2017; está comienza una campaña de mucho optimismo y por ende triunfos en este ciclo.

Por su parte, Yoveinny Mota voló en los 100 metros con vallas, tan así que volvió a romper la marca nacional, que estaba en su poder, ahora con 12.87 segundos; además es récord sudamericano, que había logrado el 1 de mayo, cuando terminó tercera con 12.95.

La criolla se dio íntegra en la prueba realizada en la final universitaria, del Oeste de la NCAA, en Falleteville; en la universidad de Arkansas, Estados Unidos, donde cursa estudios.

Pero no fue cualquiere registro, porque los 12.87 es el séptimo mejor de todos los tiempos en Sudámerica; según lo dio a conocer la Confederación de Atletismo.

Mota ahora debe prepararse para la cita del orbe, que está pautada para del 15 al 24 de julio de este año en el estadio Hayward Fild, Eugene, Estados Unidos, en lo que será el XVII Campeonato Mundial de Atletismo de Oregón.

En marzo pasado Mota se convirtió en la quinta mujer más rápida del planeta en los 60 metros vallas, tras correr 8.05 en la final de su primer mundial adulto bajo techo en Belgrado, Serbia; batir tres veces su propio récord nacional, que fijó en 7.99.

La atleta, que está por cumplir 21 años (20 de junio), ha venido rompiendo marcas; tiene ahora la misión de ir a la cita del orbe a mostrarse ante rivales de más alto nivel.

A career best of 12.87 in the 100m hurdles by Razorback Yoveinny Mota also improves her Venezuelan national record and moves her to No. 4 on UA all-time list#WPS pic.twitter.com/c5j3xMekpw

— Arkansas Track & Field (@RazorbackTF) May 29, 2022