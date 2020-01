Puerto Rico conmocionado por nuevo terremoto de magnitud 5.9 (+Video)

Han sido reveladas las imágenes tomadas por Fuerzas de Operaciones Especiales en el terreno, que seguían a un convoy que transportaba al general iraní Qassem Soleimani justo cuando se produjo el ataque del dron estadounidense la semana pasada, de acuerdo a informaciones de la cadena Fox News.

Los soldados que seguían el convoy de Soleimani cuando salía del Aeropuerto Internacional de Bagdad; estaban a menos de un kilómetro de de distancia cuando fue alcanzado por los misiles disparados desde los drones Reaper.

Estuvieron en la escena dentro de un minuto o dos y realizaron la denominada «evaluación de daños del bombardeo», tomaron fotos de la escena y confirmaron que el avión no tripulado había elegido el vehículo correcto como blanco; y que finalmente Soleimani había fallecido.

La cadena Fox News obtuvo las fotos de las secuelas del ataque con drones norteamericanos; del 3 de enero de una fuente del gobierno de EE.UU.

Algunas de las imágenes, que Fox News no mostró, incluyen vistas gráficas en primer plano del cuerpo destrozado de Soleimani; muy desfigurado y faltándole algunas extremidades.

Otra foto muestra el cuerpo de Soleimani en llamas junto al vehículo en que lo transportaba.

La fuente interna del gobierno norteamericano le dijo a la cadena Fox News que las fuerzas estadounidenses arrastraron el cuerpo de Soleimani fuera de la escena; y extinguieron el fuego antes de proceder a identificar formalmente al general iraní.

Tomaron fotos de sus posesiones, que incluían libros de poesía y fajos de billetes. También llevaba una pistola y un rifle de asalto.

En circunstancias normales, el teléfono y otros dispositivos electrónicos de Soleimani serían retirados para su análisis forense. Sin embargo, el ataque con los misiles y el consiguiente incendio en la escena hicieron imposible tal investigación.

En abril de 2019, el Departamento de Estado anunció que Irán era responsable de matar a 608 soldados estadounidenses durante la Guerra de Irak; y que Soleimani era responsable del 17% de todas las muertes de personal estadounidense en Irak entre el 2003 y el 2011.

