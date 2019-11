¡Agárrense de las manos! «El Puma» recibió su Grammy Latino a la Excelencia (+ vídeo)

«El Puma» alzó su Grammy. El cantante venezolano José Luis Rodríguez recibió su galardón entre otras leyendas de la música latina, en ceremonia previa a la vigésima entrada que se realizará este jueves también en Las Vegas (EE.UU.).

Rodríguez fue galardonado con su gramófono junto dúo Pimpinela, Joan Báez, Eva Ayllón, José Cid, Lupita D’Alessio, Hugo Fattoruso y Omara Portuondo.

«El Puma» alzó su Grammy Latino y expresó emocionado que «Es un reconocimiento a tantos años de transitar por el mundo de la música».

«Hay que entregarse al ideal por completo para que el ideal se entregue a ti alguna vez. Pero sin desmayar, de frente. A Dios no le gusta que la gente retroceda», agregó,

Aunque le prometió a su esposa y amigos no inmiscuir la política, no dejó pasar para pedir por los más de cuatro millones de venezolanos migrantes y refugiados.

Tras el trasplante de doble pulmón que le hizo peligrar su v vida, el venezolanos se mostró emocionado por tanto cariño de sus colegas.

«Me siento como mi canción ‘Agradecido’. En tres minutos, Erika Ender (la compositora) resumió 56 años de mi vida. En esa canción, cada línea roza mi alma por completo», describió.

Pimpinela y otras leyendas…

Por su parte, Lucía y su hermano Joaquín Galán dúo argentino que compone Pimpinela dijo que a sus conciertos siguen desde niños, adolescentes y familias enteras.

«Las cosas se nos dieron muy naturalmente. Siempre ha habido una conexión muy grande entre la gente y nosotros».

También recibió su gramófono Joan Báez, conocida por su papel en la contracultura estadounidense, pero con su raíz hispana por ser hija de padre mexicano

«Siento que debería hablar español aquí… Normalmente no acepto premios, pero en este momento de la historia de este país rechazar un evento que tiene que ver con los latinos y latinas estaría mal» soltó.

«Así que es algo muy especial. Aceptaré este premio en nombre de todos los inmigrantes», dijo Baez muy crítica al gobierno de Donald Trump.

También se animó a ir a la ciudad del juego la incombustible Omara Portuondo, quien a sus 89 años bromeó sobre sentirse muy joven todavía.

«Este es un premio para Cuba», aseguró la diva del Buena Vista Social Club.

Eva Ayllón se acordó, por su parte, de sus compatriotas peruanos en un día tan especial como este.

«El premio no lo tomo como mío. Se lo he dado a Perú, pertenece a Perú y a tantos artistas que vinieron antes que yo. Y le doy las gracias a mi abuela que me enseñó a cantar esta música de folclor peruano», explicó.

Finalmente, la mexicana Lupita D’Alessio destacó que la excelencia musical «abarca muchas cosas».

«Es increíble que hayan visto la pasión y la entrega con la que una llega al escenario. Qué padre… Estoy muy emocionada, pero no quiero llorar porque entonces se me van a caer las pestañas», dijo entre risas.

"El Puma" José Luis Rodríguez recibe el premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy. En su discurso recordó a los más de 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos, y dijo que el comunismo y el socialismo "no sirven". #13Nov pic.twitter.com/eS5PWjnjmz — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) November 13, 2019

ACN/MAS/Agencias

