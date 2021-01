Conozca los puntos de cierre en Carabobo durante cuarentena radical

Debido a la crisis económica que atraviesa Venezuela, jóvenes dejan a un lado sus profesiones para dedicarse al comercio informal en las calles del centro de Valencia.

Luis Pérez, de 23 años, es ingeniero en sistemas, aseguró que conseguir un trabajo en su profesión en Falcón, su estado de origen, ha sido imposible por lo que

se mudó a Valencia hace 5 meses.

Para él, la inversión que realizó para vender medias en las calles del centro de Valencia fue una pérdida. Pues según relató, pagar residencia, comida, traslado y de paso perder su mercancía solo ha desmejorado su situación.

Como muchos jóvenes, considera irse del país en búsqueda de mejores oportunidades.

«Lo he pensado, de hecho tengo mi título y papeles apostillados para en alguna ocasión, Dios mediante, me vaya«.

«Desde que estoy acá he tenido los mismos resultados. Yo creo que hasta peor. Yo me vine con un capital para invertir y ya no lo tengo», explicó Luis Pérez.

«Con el capital que empecé no lo tengo porque nos lo han quitado la policía, no nos han dejado trabajar. Pienso que eso no debería ser».

Otros jóvenes que ejercen la misma actividad comercial, lamentaron que la Policía de Valencia les quite ilegalmente la mercancía que venden dejándolos sin la posibilidad de recuperar el dinero invertido.

Por su parte, Mariangel Acosta, vendedora informal en el centro de Valencia, acotó que los funcionarios policiales los corren de las calles. «Si nos dejamos agarrar por ellos nos quitan la mercancía».

Agradeció a Dios que todavía los funcionarios no le hayan quitado las medias que vende.

«Acá han agarrado a los muchachos y los han hasta quebrado. No nos dejan trabajar». Mencionó que el dinero que invirtió se lo prestó un señor.

«Me dio 20 dólares y ya poco a poco he invertido para trabajar. En un día hago mínimo 3 dólares, máximo 5″.

En sus hogares también padecen la crisis de servicios públicos. Relataron las dificultades para llegar hasta el centro de la ciudad ya que no hay transporte público por la falta de gasolina y gasoil.

