Qatar, estos son los 16 equipos que se verán la cara en octavos de final

Este vienes quedó definido el cuadro de los 16 equipos que se verán la cara en octavos de final de Qatar, tras culminar la fase de grupos.

Hubo varias sorpresas y aunque varios de los candidatos iniciales al título avanzaron, no hay ningún equipo dominante. Ninguno tuvo desempeño perfecto y, sobre todo con la cantidad de goles que se han marcado en minutos de adición, es un Mundial abierto.

¿Cómo se definieron los octavos de final en el Mundial?

Tras la fase de grupos, clasificaron los dos primeros de cada grupo, los que tuvieron más puntos. Los mejores 16 equipos del torneo juegan esta fase.

La ronda de los mejores 16 se jugará entre 3 y el 6 de diciembre.

En este periodo, hay dos partidos diarios: uno a las 06:00 pm tiempo local (10:00 am ET) y otro a las 10:00 pm (2:00 pm ET)

En total, son ocho partidos.

El primero del Grupo A con el segundo del Grupo B

Este partido lo disputarán Países Bajos, primero del Grupo A, contra Estados Unidos, segundo del Grupo B.

El primero del Grupo C con el segundo del grupo D

En este partido se enfrentarán Argentina por el Grupo C y Australia por el D.

El primero del Grupo E con el segundo del Grupo F

Este choque lo jugarán Japón por el Grupo E y Croacia por el F.

El primero del Grupo G con el segundo del Grupo H

Por el Grupo G, Brasil jugará contra Corea del Sur.

El primero del Grupo B con el segundo del Grupo A

Senegal, que clasificó como segundo del Grupo A, disputará este partido contra Inglaterra, primero del Grupo B.

El primero del Grupo D con el segundo del Grupo C

Francia, primero del Grupo D, disputará el partido contra Polonia, segundo del Grupo C.

El primero del Grupo F con el segundo del Grupo E

En este partido se enfrentarán Marruecos por el Grupo F y España por el E.

El primero del Grupo H con el segundo del Grupo G

Portugal jugará contra Suiza.

El factor de desempate para pasar a octavos

Si dos equipos quedaban empatados en puntos, el desempate se definía en una primera instancia por diferencia de goles: la resta entre los goles anotados y los recibidos. Quien tuviera mejor número en ese apartado entre las selecciones empatadas quedaba en mejor posición.

Así, las goleadas propinadas por España, Inglaterra y Francia eran muy beneficiosas si llegasen a necesitar el desempate (y muy desventajosas para Costa Rica, Irán y Australia por esa misma razón). A España le sirvió.

Si se daba el escenario remoto de empate en diferencia de goles, el siguiente criterio para definir el puesto es el mayor número de goles marcados en los partidos de la fase de grupos, según la FIFA. Después de eso. El fair play, el que tuviera menos tarjetas.

Con información de CNN

