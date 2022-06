Qatar prohíbe el sexo sin estar casado durante la Copa del Mundo

Compartir

Una pena de siete años en prisión, impondrá Qatar a las personas que tengan sexo fuera del matrimonio, durante la Copa del Mundo 2022 (desde el 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre).

Así lo dio a conocer el periódico británico Daily Star, a partir de un comunicado del Comité Supremo qatarí; que informó que ese país “es conservador y las muestras públicas de afecto están mal vistas, independientemente de la orientación sexual”.

“El sexo está muy fuera del menú, a menos que vengas como un equipo de marido y mujer. Definitivamente no habrá aventuras de una noche en el Mundial. No habrá fiestas. Todos y todas deben mantener la cabeza fría, a menos que quieran arriesgarse a quedarse atrapados en prisión. Los funcionarios de la FIFA advierten que no se harán excepciones”, refirió una fuente policial en el medio del Reino Unido.

Vale destacar que el sexo fuera del matrimonio y la homosexualidad; son ilegales en Qatar, y cada uno conlleva una pena de prisión de hasta siete años.

“La FIFA ha dicho que ‘todos son bienvenidos’ en el torneo, pero existe una creciente preocupación de que no sea así. Ya hay informes de fanáticos con diferentes apellidos a los que se les impide reservar y compartir habitaciones de hotel”, precisa el medio británico.

Prohíben el sexo durante el Mundial de Qatar

Así mismo, el Daily Star además se refiere a una inquietud presente en las fuerzas del orden del Reino Unido. Teniendo en cuenta el ambiente festivo que rodea al evento, hay preocupación por lo que puedan hacer los hinchas ingleses, que podrían tener problemas con las fuerzas de seguridad qataríes.

El informante policial que cita el diario británico añadió: “La cultura de la bebida y la fiesta después de los juegos, que es la norma en la mayoría de los lugares; está estrictamente prohibida. Con consecuencias muy estrictas y aterradoras si te atrapan. Existe la sensación de que este podría ser un torneo muy malo para los aficionados”.

Con información: ACN/La Nación/Foto: Cortesía

