Conoce ¿qué es el IGTF y cómo aplicarlo en Venezuela?

Compartir

Aunque la vigencia del Impuesto a las Grandes Transacciones Financiera (IGTF) data del 2016, cuando realmente era para grandes transacciones; en la actualidad tiene preocupado también a las personas naturales luego de la reforma parcial de la ley donde se amplía la base de contribuyentes, por lo te explicamos qué es el IGTF y cómo será aplicado en Venezuela.

El equipo de la Agencia Carabobeña de Noticias (ACN), entrevistó al economista de la UCV, especialista en Finanzas de Empresas y Magister Scientiarum en Gerencia Empresarial también la UCV, Aarón Olmos; quien explicó en base a su experiencia de qué manera la nueva dirección que tomó éste impuesto perjudica o no a los venezolanos.

Algunas de las dudas de la gran mayoría en el país, vendrían siendo que implicación tiene el IGTF para personas naturales; a lo que el especialista respondió que el nombre de la ley ya no tiene mucho sentido con el uso que va a tener.

¿Qué es el IGTF y cómo será aplicado en Venezuela?

“Originalmente, en el 2016 era para grandes transacciones financieras en el sistema financiero nacional, es decir; grandes empresas que hacen operaciones de cambio de dinero, con grandes montos”, agregó.

Respecto a ello, considera que hoy en día, cualquier persona que use divisas o criptoactivos distintos al Petro, “somos sujeto y objeto de ésta medida; por lo que hay que estar atentos de exigir facturas que sean emitidas por una máquina fiscal, donde se debe detallar el desglose de impuesto, de la base punible, el IVA y ahora el IGTF”, señaló.

Todo ello, en términos de poder validar efectivamente el punto que se va a pagar. En relación, a los efectos sobre el bolsillo, detalló que “si usas divisas en una economía ampliamente dolarizada, pues implica un costo adicional que simple y llanamente; busca desincentivar el uso de divisas y criptoactivos diferentes al Petro, para incentivar el uso del bolívar; como lo dice la exposición de motivos de la reforma parcial a la ley”.

Añadió entonces, que para él, se está castigando el uso de un medio de pago, que más bien ha ayudado a establecer la estructura de la economía venezolana; y debemos ahora, escoger eficientemente bien a nivel de flujo de efectivo y título personal, qué moneda se va a usar.

De igual manera, debemos mencionar que si los venezolanos quieren cambiar las criptomonedas a Bolívar o a dólar y vicerversa; en términos de liquidez, por estadísticas del BCV, “puede ser positivo, puesto que el dinero que usamos para hacer nuestras operaciones; ha crecido consistentemente lo superior a un 10% de unos meses para acá” declaró.

Pero, también hay que señalar que “no necesariamente los venezolanos consiguen los bolívares en físico o digital; que se requiere; más cuando los bancos tienen límites para retiro y transacciones al día”; comentó el también docente, investigador y profesor del IESA.

De hecho, afirmó que muchas son las personas que lograron resguardarse de éste “desorden monetario, luego de varias reconversiones monetarias”; con dólares y criptoactivos con el fin de poder tasar su trabajo en algo que sea estable en la economía, debido a que no pierde el valor, como el bolívar.

Respecto a los criptomonedas, muchos de los que han ingresado en esas operaciones, descubrieron que usarlas o tenerlas; puede generar en términos de la fluctuación de los mercados internacionales hasta ganancias.

“Allí, es como vemos que algunos venezolanos que se dedican a hacer comercio con ellas, han conseguido ahora; quizás una vía más expedita para conseguir bolívares y resguardarse de la inflación más gran del plante actualmente”, sentenció.

Es decir, que según el experto, ha significado una mejora sustancial el uso de criptomonedas para los venezolanos.

Impacto negativo en el ciudadano venezolano

En relación a qué es el IGTF en Venezuela, quien también funge como director general de Olmos Group Venezuela, aseguró que la implementación del IGTF; más bien tendrá es un impacto positivo en el caso de la recaudación, respecto a generar dinero en el mercado interno por esa vía.

Sin embargo, para el bolsillo del venezolano se asume como un costo adicional, lo que significa; un precio que hay que pagar por escoger determinadas formas o medios de pago.

“Positivamente, no lo vamos a ver en las finanzas personales y que no necesariamente lo vemos reflejado en bienes públicos; como salud, vialidad, electricidad. Simplemente, el objetivo del gobierno nacional de participar en un mercado, de casi 3 mil millones de dólares; donde muchas personas han conseguido equilibrio y en definitiva, lejos de ser algo positivo para el venezolano se convierte en un peso adicional”, añadió.

En éste sentido, el monto mínimo a partir del cual se aplica el impuesto, basado en la realidad económica del país; realmente no debería existir debido a que ya existe un Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Explicó sobre ello, que “si se quería recaudar un poco más, más allá de reformar una ley y crear todo ese marasmo que tenemos ahorita. Se debía, era ajustar la alícuota del IVA. Sin embargo, la lógica que tiene el impuesto, no tiene sentido en términos de la realidad nacional”.

Es así, que queda en evidencia que “no hay coordinación macroeconómica y que ese mínimo no debería existir”.

Asimismo, mencionó que sorprende ahora, que se haya aprovechado ésta reforma parcial de la ley para ahora sí, grabar allí las operaciones en criptoactivos; cuando “muchos de los que estudiamos las criptos en Venezuela, pensamos que la salida fiscal de este tema iba a venir por una providencia de la autoridad tributaria; o una propuesta de ley específica para las actividades en criptoactivos”, indicó.

De ésta manera, para él, el hecho de que el gobierno haga esto, es un reconocimiento a la situación en la cual los criptoactivos; representan un volumen importante de medios de pago en un país inflacionario como venezolano.

Además, apuntó que se pudo haber generado una consulta, con entes académicos, comerciales y discusión en términos legales; con el fin de generar un instrumento que tenga que ver con las criptomonedas, minería digital y los NFT.

Es importante recordar, que la recaudación funcionará de la misma manera que el IVA y que el monto máximo que se maneja hasta ahora es de 3%; aunque éste podría llegar a tabularse hasta en 8% para transacciones realizadas en divisas que estén bancarizadas en cuenta corrientes en divisas; porcentaje que será determinado por el Ejecutivo Nacional.

Crecimiento del Petro en Venezuela

Ahora, en relación al Petro, destacó que la sunacrip es el organismo que maneja todo lo relacionado con éste criptoactivo; por lo que está “centralizado, politizado y es usado para pagar jubilaciones y pensiones”.

Aunado a lo anterior sobre qué es el IGTF en Venezuela, también es utilizado como unidad de cuenta; para hacer pagos de impuestos y de tasas en instituciones públicas.

No obstante, más allá de eso, se habla de un resurgimiento, pero la realidad, es que luego de 4 años de vida; no ha demostrado para lo que fue creado.

“No necesariamente estamos viendo un protagonismo del petro como se lo planteó el Ejecutivo; por lo que tendría que revisar las razones. Aquí realmente se habla de otras criptomonedas”, insistió.

Desafíos que enfrentan las criptomonedas

En base a lo antes mencionado, tenemos que tocar el tema de los desafíos que enfrentan las criptomonedas en el país; a lo que el candidato a Doctor en Gerencia de la UCV, destacó que el primero es educativo e informativo.

“Las personas deben aprender cómo se usan, que son, para que no son, cómo no usarlas y evitar las estafas. Entender el uso correcto que pueden tener estos para las personas, para las empresas y para el gobierno. Su popularidad se basa en una aceptación general y la seguridad que está detrás de la tecnología”, recalcó.

El segundo desafío, sería el tema regulatorio, que viene por parte del gobierno de los países, los cuales al no entender que son y que bondades hay detrás de esto; simple y llanamente comienzan a bloquear su desarrollo y su adopción.

En el caso de Venezuela, hay una gran apertura por parte del Ejecutivo Nacional; el cual no solo usa el petro sino otros criptoactivos.

A pesar de ello, manifestó que “ese afán regulatorio, confiscatorio e intervencionista, ha hecho que en una buena cantidad de casos; al no tener las normas claras para el desarrollo de las diferentes áreas de negocios de criptoactivos, algunas empresas operan de manera informal y otras eviten operar en Venezuela”.

Es así, que sostuvo que eso tiene un efecto determinante en las personas que las usan, puesto que muchas de ellas en el país; han mejorado su estándar de vida gracias al buen uso de las criptomonedas.

De hecho, reveló que deben verlas como tecnologías digitales que posibilitan cambios en las personas; si se usan y entienden bien.

Los NFT, compra y venta de bienes

En el contexto de los Non Fungible Token (NFT), Olmos comentó que pueden ser positivos para la economía en Venezuela; pero primero “tenemos que entender bien de que van estos token no fungibles y porque es importante el hecho de firmar digitalmente un activo, una cadena de bloques valiosa”.

Entre lo que ha surgido últimamente, se puede ver en la música, el arte o la moda, pero hay muchas otras actividades sobre las cuales; éstos NFT tienen salida y aspectos positivos.

“Son positivos en tanto la gente sabe qué son y para qué los pueden utilizar, sobre todo porque abre la puerta a un mercado global e intercambio de valor increíble. Actualmente existe poca formación y la que hay está sesgada; debido a que ‘te dicen hazte millonario invirtiendo en NFT, nada más lejano a la realidad’”.

Incluso, recordó que los NFT no tienen un valor intrínseco, puesto que ese valor se la da en términos sociales, a nivel del uso. “Esos son cosas que no se le dicen a las personas”, afirmó.

Ejemplos de NFT en Venezuela

Al tiempo, ejemplificó que pueden ser positivos para personas y empresas dependiendo del uso que se les de; como lo hizo Ron Carúpano con uno de sus rones especiales, artistas que colocaron sus colecciones en plataformas del NFT desde el 2017.

Aunado a qué es el IGTF en Venezuela, detalló que “el gobierno nacional colocó el logo de la campaña Bicentenario en una plataforma; y luego subieron la imagen de la orquesta sinfónica más grande de acuerdo a récord guinness como un NFT también”.

Igualmente, enfocado en el punto de negocios y compra de bienes, la visión futura sobre las criptomonedas de acuerdo al economista de la UCV; es que ya se usan para vender o comprar carros o apartamentos, hasta el punto de aceptar pagos de nóminas y hasta remeses en criptoactivos.

Por ende, aconsejó que en su visión futura, que más bien es el presente, es muy útil siempre y cuando la gente aprenda para que sirven; sino se está claro que hay detrás de esto, no tiene sentido que alguien tenga dinero en criptoactivos.

“Porque si es una criptomoneda volátil no va a saber en qué momento entrar o salir del mercado para generar de ella; algún tipo de ganancia con variación de precios. El futuro que tienes es brillante; si la gente aprende para qué sirve y los gobiernos permiten que los mercados se desarrollen y crezcan. Si eso no pasa, su futuro no será tan brillante”.

ACN /María Verónica Molina Hernández/Foto: Referencial

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN