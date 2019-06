¿Qué tipo de hombre creen ustedes que es Maduro?: Por Oscar Heck.- Nota preliminar: Una joven amiga mía le gustaría encontrarse con un hombre que la trate bien, que la quiera, que cuide de ella, que la proteja del mal y de los malos de este mundo capitalista, individualista, violento, egoísta, y terriblemente podrido, un hombre con quien compartirá la vida por siempre, apoyándose mutuamente, que se amen siempre, y por siempre, que no tengan nada que esconder, quiere tener lo que mi esposa y yo tenemos desde hace más de 42 años.

Le dije: «Existen solo dos tipos de hombres, el hombre excepcional, o el hombre mediocre, no hay nada más.»

«Hay el que busca ser excelente, o el que se complace con lo que sea, hay el que te dice todo, o el que no te lo dice todo, hay el que no miente, o el que miente, hay el que cumple, y si cumple, siempre cumple, o el que no cumple, hay el hombre noble y valiente, o el hombre bajo y cobarde, hay el que hará todo por ti primero, siempre, o el que hará todo primero por él y los demás.»

«El hombre excepcional es el hombre que morirá por ti mientras que el hombre mediocre será el que se salvará a él mismo primero.»

«Los hombres excepcionales son pocos mientras que los hombres mediocres son muchos.»

Eso es lo que le dije a mi joven amiga.

De eso trata este artículo, de los hombres excepcionales y los hombres mediocres.

«Putin reconoce que las condiciones de vida de los rusos han empeorado en los últimos años»

Donde dicen: «… ‘Eso es realmente así’, dijo Putin en su tradicional Línea Directa [respuestas a las preguntas de los ciudadanos en público] con la ciudadanía a la pregunta sobre el empeoramiento de las condiciones de vida … la caída continuada de los ingresos reales de la población … inflación que se situó el 10 de junio en el 5 %, según el Banco Central de Rusia (BCR) …»

¡Wow! Eso es admirable, un jefe de estado que reconoce la realidad, wow, y eso cuando la inflación es de solo 5%, wow, a él lo admiro cómo jefe de estado, es más, Putin reconoce la realidad públicamente, valientemente, sin mentir, cumple con su deber.

Putin es un hombre de excelencia, es un hombre excepcional.

Eso me trae recuerdos de Pierre Trudeau y René Levesque, dos jefes de estado en Canadá, especies raras entre políticos, hombres de excelencia, hombres excepcionales que eran como Putin, siempre enfrentaban la realidad, le verdad, públicamente, también enfrentaban sus propios errores públicamente, sin jamás inventar excusas, eran líderes de verdad, admirables, valientes, nobles, dignos de ser líderes, cumplían.

Putin también me recuerda a Chávez, él era así, un hombre de excelencia, un hombre excepcional, digno de ser nuestro líder, Chávez enfrentaba la realidad cara a cara, sin temor, así como Putin, así como Trudeau, y Levesque.

Chávez era un hombre excepcional.

Pero Maduro es otra cosa.

Aun con la increíblemente espantosa súper hiperinflación que nos da cachetadas violentas por la cara a todos los venezolanos y a todas las venezolanas cada día, una hiperinflación que se encuentra por encima de los cielos, en los MILLONES de puntos porcentuales (%), Maduro todavía no admite que las cosas van mal, jamás lo ha hecho (que yo sepa), jamás, y dudo que lo hará porque no es en su naturaleza.

Maduro no reconoce la realidad, y menos todavía, públicamente, no reconoce sus errores, no tiene la valentía, miente, y no cumple con su deber.

Hay solo dos tipos de hombres, el hombre excepcional, o el hombre mediocre.

¿Qué tipo de hombre creen ustedes que es Maduro?

Oscar Heck: De padre canadiense francés y madre indígena, llegó por primera vez a Venezuela en los años 1970, donde trabajó como misionero en algunos barrios de Caracas y Barlovento. Fue colaborador y corresponsal en inglés de Vheadline.com del 2002 al 2011, y ha sido colaborador regular de Aporrea desde el 2011. Se dedica principalmente a investigar y exponer verdades, o lo que sea lo más cercano posible a la verdad, cumpliendo así su deber Revolucionario ya que está convencido que toda Revolución humanista debe siempre basarse en verdades, y no en mentiras.

