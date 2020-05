¡Operación Gedeón! Gobierno presentó más pruebas y acusaciones

No deje de leer: Venezuela rompe récord de contagio en un día y pasó los 600 casos

«Estuve en un brindis, me puso a hablar hasta con el de la CIA, para que hablara conmigo», se escucha en el audio.

Las conversaciones emitidas son con Clíver Alcalá con el diputado opositor Hernán Alemán, del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD); además de un tercero no identificado y con la voz distorsionada.

«Pareciera que Juan Guaidó no tiene ni humanidad ni madre. Promueve incursiones armadas contra Venezuela. Cada minuto está solicitando que gobiernos extranjeros intervengan y generen muerte y destrucción» atizó Rodriguez.