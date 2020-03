¿Quien es Otoniel Guevara Pérez?(II)

Desde el Exilio/Polvo eres – Clon del maligno: Por José Gregorio Briceño Torrealba.-

Hay aniversarios de aniversarios, pero este que celebramos hace unos días; es realmente un festejo que nos regocija, es más bien un día de júbilo; pues salió de este plano terrenal el más idéntico ente, una réplica del innombrable, el maligno rey del infierno. Fue un alivio para la raza humana, especialmente para los venezolanos de bien; que este repugnante barinés haya desaparecido físicamente.

Lo realmente lamentable y nunca suficientemente dicho es; que ya el clon del maligno había hecho un inmenso daño en nuestra patria; ya había infectado con su veneno comunistoide el tuétano del sistema institucional y productivo; y además, lo peor, al saberse ya desahuciado se esmeró en vengarse de los venezolanos; y conseguir a quien dejar confiado la desgraciada, traidora, alevosa y desleal herencia. Esos funestos herederos aún sostienen ese poder contra toda ley; arremetieron con saña y frenesí a terminar de desvalijar a un país; plagado de males pero con riquezas minerales incalculables; que han sido durante estos 21 años lo que les ha permitido tener exorbitantes fortunas; y comprar conciencias a diestra y siniestra.

El aniversario del 5 de Marzo

En este aniversario del pasado cinco de Marzo; se cumplieron siete años de la muerte de quien le ha hecho más daño a Venezuela en toda su historia: Hugo Rafael Chávez Frías. Con una capacidad de destrucción solamente compatible y equiparable con su propio plan salido de esa enajenada psiquis, fue el causante, el ideólogo de reducir nuestra sagrada patria a vulgar provincia de una pobre isla caribeña donde vive un pueblo hambriento, pisoteado y humillado por los otros clones de Satanás: los hermanos Castro. Se arrastró ante ellos y les entregó nuestras riquezas y nuestra libertad.

Dentro de los miles de desafueros que los sucesores, especialmente el extranjero (cucuteño) han protagonizado, hemos visto y sufrido un poco de todo, dentro de lo malo por supuesto, desde institucionalizar el tráfico de drogas recordemos que es el padrastro/tío de los narcosobrinos hoy felizmente presos por delincuentes, regalar a manos llenas todo tipo de dotes que no le pertenecen como los más de 150.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio Esequibo a la República de Guyana por mandato de Fidel Castro y ni hablar de las millonadas en oro, coltán, torio que salen día a día como canje de los favores recibidos por Turquía, Rusia, China y también como pago a agentes terroristas de todas partes :Colombia, Irán, Siria. No escatiman en coleccionar malas juntas.

El saqueo, decomiso y robo de los recursos naturales y el dinero de la industrias minerales durante 21 años es de una cuantía, incalculable, astronómica.

El perfil de este bicho

Es relevante recordar dentro del perfil de este bicho que no soportaba sombra de ningún tipo en su cercanía, todos a su alrededor debían estar agachados, rastreros, genuflexos, y así permanecen desde que murió, a los pies de la saga castrocubana esperando instrucciones y lamiendo suelas de sátrapas insaciables.

Esto me trae el recuerdo de un año antes de su muerte, en el año 2012 en un mitin en la Avenida Bolívar de la ciudad de Maturín organizada por el hoy narcocriminal internacional Diosdado Cabello Rondón, cuando transmitieron en cadena nacional las palabras de Hugo Chávez, afirmando que al gobernador del Estado Monagas lo convertiría en polvo cósmico; sabemos que lo intentó pero no lo pudo lograr, ya yo había sufrido un atentado en mi contra en el cual murieron uno de mis escoltas y uno de los sicarios, que por cierto el padre de otro delincuente detenido resultó ser vecino de la «Patrona de El Furrial», la madre de Diosdado Cabello en su pueblo natal. El tiempo es el mejor juez e hizo lo que tenía que hacer, el polvo cósmico ahora es él, por cierto contaminando el cosmos.

La vergüenza que significó ese patán en todo nuestro acontecer es por demás extensa, los símbolos patrios, nuestra historia, nuestros héroes. A todo le echó mano y nuestro Libertador Simón Bolívar fue el más ofendido y manoseado por este poseído por la egolatría.

Bolivar Libertdor de América

La escritora peruana-estadounidense, Marie Arana quien acaba de publicar su último libro llamado Bolívar, Libertador de América, ha recibido grandes elogios o reconocimientos por el nivel de investigación y forma dada a la historia y algunos prestigiosos medios de comunicación como, The Washington Post donde se señala que el enfoque de Bolívar es magistral. La revista Semana de Bogotá afirmó, «Tal vez esta no sea la mejor biografía de Bolívar, pero sin duda es una de las mejor escritas».

El diario El País de España opina que la obra captura el momento de una forma más completa y tal vez, más humana que algunas de las existentes. Lo resaltante es que fue a las fuentes primarias en busca de detalles que no había visto en otras biografías e historias y revisó en todas las bibliotecas del continente americano.

Distorsionaba la imagen de nuestro héroe

Esto lo traigo al tema pues coincido plenamente con la escritora cuando emite unos conceptos de Chávez en el epílogo de dicho libro, donde lo cataloga como el peor farsante del bolivarianismo, que manipuló a favor de su ego la imagen de Bolívar, también es importante destacar que se refirió a la exhumación de los restos del Libertador en el Panteón Nacional en el año 2010 y lo catalogó como un gran espectáculo MACABRO. En sus desvaríos decía que lo hacía para demostrar que Bolívar fue envenenado por la oligarquía colombiana y que no murió de tuberculosis. Era una acusación recurrente de Chávez y no pudo comprobarse pues los exámenes no confirmaron el envenenamiento. Señala que Chávez intentaba reafirmar su reputación como dueño de la verdad. Un viejo truco al lanzar la acusación contra la oligarquía colombiana, a la que Chávez -y ahora Nicolás Maduro- han acusado traidora a la memoria de Bolívar. No era la primera vez que distorsionaba la imagen de nuestro héroe con fines absurdos y privados de su locura.

Hasta estos niveles de retar todo lo que se le opusiera llegó este ladrón de siete suelas. Pido desde la cárcel del exilio poder continuar celebrando pero esta vez que el festejo, el júbilo sea por la caída y condena de los herederos del clon del maligno y por la inmediata liberación de mi amada Venezuela. Con devoción lo clamo a cada instante en mis plegarias mientras sigo denunciándolos con lo que nos queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio «El Gato» Briceño Torrealba – Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2020/03/polvo-eres-clon-del-maligno.html

