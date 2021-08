¿Quitar el reenviado de los mensajes de WhatsApp? Sí se puede

Compartir





















En las últimas semana, la aplicación de mensajería Whatsapp ha actualizado varios detalles que ofrece la red social, de hecho ahora se puede quitar el «reenviado» cuando vas a enviar mensajes.

Ésto, es algo que a ciertos usuarios les puede llegar a molestar, al momento de que les llegue una información la cual deseen reenviar a otro por la misma plataforma.

Es por ello, que muchos se preguntan si es posible eliminar esa etiqueta para que nadie se entere de que ha sido reenviado. La respuesta es sí.

Incluso, la etiqueta «Reenviar» que aparece en la parte superior del un mensaje no tiene ninguna complicación a la hora de eliminarla.

Lo primero, es presionar la opción y un clic al botón sobre el mensaje, «Reenviar a…». Una vez realizadas estas acciones; ya podrás elegir el destinatario.

No obstante, debes tener en cuenta que WhatsApp solo permite reenviar mensajes a un máximo de cinco chats al mismo tiempo.

Quitar el reenviado de los mensajes de Whatsapp

Es evidente, que los mensajes que no hayas escrito, aparecen de forma visible como «Reenviado», pero ya eso no es una preocupación; cuando no deseeas que aparezca en otros chat.

Ya, es posible quitar el marcador y el truco para lograrlo es sencillo, puesto que en vez de seleccionar la opción de ‘Reenviar’ tendrás que darle a ‘Compartir’.

De hecho, con esta función podrás enviar cualquier elemento de la app, desde mensajes, fotos, vídeos, audios, ubicaciones o archivos; y así quitar la etiqueta de reenviado de tus mensajes de Whatsapp.

Poro otro lado, la compañía de ciberseguridad ESET alertó de una nueva forma de estafa para robarte la cuenta de Whatsapp; lo que encendió las alarmas, puesto que el ataque fue detectado en las últimas horas; y lo hacen a través del envío de un SMS fraudulento.

Es por esa razón, que desde ESET instan a los usuarios de esta aplicación que estén atentos por la posible recepción de este tipo de SMS. «En caso de ver el mensaje en su bandeja de entrada, aconsejan que lo eliminen inmediatamente con el objetivo de evitar una brecha de seguridad»; agregaron.

Con información: ACN/800 Noticias/Foto: Cortesía/La República

