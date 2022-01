Rachel Balkovec será la primera mujer manager en el sistema de MLB

Compartir

Rachel Balkovec hará historia la próxima temporada, al convertirse en la primera mujer con el cargo de manager en un equipo del sistema de la MLB.

De ésta manera, las mujeres siguen abriendo puertas en todos los ámbitos del mundo, especialmente en el béisbol; como ya es el caso de Rachel Balkovec.

Ella, éste 2022 dirigirá a Tampa Tarpons, el equipo Clase A de los New York Yankees, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un equipo de cualquier tipo en el sistema de MLB.​

Vale destacar, que Balkovec comenzó como coordinadora de fuerza y ​​acondicionamiento en el sistema de desarrollo de St. Louis Cardinals; posición que ocupó en el periodo de 2011 a 2015.

Luego, pasó cumplió un rol similar con Houston Astros entre el 2016 y 2018, pero en esa ocasión trabajando con los prospectos latinoamericanos; para después ser promovida a la Doble-A.

También, cabe mencionar que Rachel Balkovec pasó las últimas dos temporadas trabajando dentro del sistema de ligas menores de los Yankees como coach de bateo; luego de pasar un tiempo trabajando con Driveline, un programa especializado para el desarrollo de peloteros en el mundo y en Holanda; trabajando con las selecciones nacionales de ese país.

Respecto a su ardua carrera en el béisbol, la manager comentó a la MLB que “Comencé a pensar en mi largo recorrido. He estado en este juego durante más de 10 años; así que esto es algo que ha tardado mucho en llegar. Mi primera reacción fue asegurarme de que esto es algo que me he ganado y que estoy obteniendo por las razones correctas; no tal vez solo por mi género».

Es importante mencionar, que la promoción de Balkovec es la contratación más importante para una mujer en MLB desde que Kim Ng; tomó las riendas de la gerencia de los Marlins en 2021.

Como dato curioso, la cadena ESPN registró que hasta el 2020, 225 mujeres servían en cargos de carácter deportivo en las Mayores.

