Rafael Correa anuncia su retiro definitivo de la política

El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció este jueves su retiro definitivo de la política, así como aseveró que no ocupará algún cargo, en caso de que el candidato presidencial de izquierda, Andrés Arauz, gane las elecciones en su país.

«Volver no es mi plan a corto plazo. Mi plan es residir indefinidamente en Bélgica, en donde está mi esposa. Mis hijas están estudiando en Francia. Reunir a la familia era mi deseo y también el de retirarme de forma indefinida de la política. Yo podría haber seguido siendo presidente de mi partido, pero dije que me iba a volver a Bélgica. Creí que me iban a dejar en paz, pero no fue así», expresó Correa, en entrevista a la agencia de noticias rusa Sputnik.







Asimismo, aseveró que aprovechará el tiempo para concluir su libro, así como señaló que una posible victoria del candidato correista, no indica que podrá regresar en un corto plazo a Ecuador.

«En todo caso, ganar las elecciones no significa que se resuelva el problema jurídico. Yo tengo 39 investigaciones por sobornos, secuestros, homicidios, deuda externa, por mal uso del avión presidencial. Si al avión le faltaba azafata, yo tenía que ser azafata. Es algo ridículo. Somos gente honesta, no pudieron encontrar pruebas, y me acusaron de influjo psíquico», recalcó.

También señaló, que existe la figura del influjo psíquico en derecho penal, pero se usa en los casos en los que un individuo utiliza a una persona frágil para abusar de ella.

Cabe destacar que Arauz ha manifestado su decisión de contar con Correa cerca, si logra la Presidencia que se irá a segunda vuelta electoral, debido a que considera de suma importancia contar con un buen asesor político y que sea referente en América Latina.

