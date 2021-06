¡La saga continúa! Rodaje de Rápidos y Furiosos 10 y 11 se harán al mismo tiempo

Las entregas 10 y 11 de «Rápidos y furiosos», una de las sagas más taquilleras de la historia del cine, se filmarán en simultáneo, reveló el actor Tyrese Gibson, quien da vida a Roman, en una entrevista con el medio estadounidense Collider.







Rápidos y furiosos 9 se estrenó en varios países de Asia y Oriente Medio, pero todavía no ha desembarcado en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, ya se confirmó que la saga tendrá dos entregas más que se rodarán de forma conjunta.

Rápidos y Furiosos 10 y 11

Las películas funcionarán como un final de dos partes para la saga original, y filmarlas una tras otra asegurará un tiempo de espera más corto entre sus lanzamientos.

«Definitivamente he hecho algunas preguntas sobre la 10 y la 11. Se ha confirmado que vamos a rodar de forma consecutiva, lo cual es interesante. He oído que vamos a pisar muchos continentes entre las dos. No puedo decir dónde, pero muchos», aseguró Gibson.

«Los dirigentes que están trabajando en esta franquicia tienen en mente a los fans y seguidores acérrimos de todo el mundo. Todos tenemos una particular responsabilidad, sabemos que hay una bestia y necesitamos alimentar a esa bestia y darles lo que quieren, lo que aman y a lo que están acostumbrados», dijo el intérprete. Al igual que la novena entrega, las dos próximas películas estarán dirigidas por Justin Lin.

Por el momento, Rápidos y Furiosos 9, la nueva entrega de la saga llegará a Venezuela el próximo 2 de julio tras varios retrasos por la pandemia.

«El equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, después de que Cipher (Charlize Theron) recurra a la ayuda de Jakob (John Cena), el hermano menor de Dom (Vin Diesel), para vengarse de Dom y su equipo», reza la sinopsis del filme.

Completan el reparto, además del mencionado Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Lucas Black, Finn Cole y Nathalie Emmanuel, entre otros.

ACN/ Analítica

