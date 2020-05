Reabrirán teatros y cines en Italia

Recientemente, la flota de buques de recuperación de los cohetes de SpaceX ha tenido que cambiar drásticamente el rumbo, para poder esquivar una tormenta tropical, un clima que ha retrasado parcialmente el próximo lanzamiento de los satélites del proyecto Starlink de la compañía de Elon Musk.

Previamente programado para lanzar no antes de 4:00 a.m. ET del 17 de mayo, menos de 24 horas después de que la United Launch Alliance (ULA) planeara lanzar un avión espacial militar X-37B de los EE. UU., el lanzamiento de la ULA se retrasó por el clima en el último segundo, empujando el lanzamiento de los Starlink de SpaceX hasta el 18 de mayo.

Nueve horas después, SpaceX anunció que había retrasado su octavo lanzamiento de Starlink otras 24 horas, para evitar los impactos de una depresión tropical en desarrollo, donde la flota de recuperación de cohetes de la compañía se estaba reuniendo en el Océano Atlántico.

A partir de ahora, el lanzamiento Starlink-7 está programado para despegar en un cohete Falcon 9 excepcionalmente probado a las 3:10 am ET (07:10 UTC) del martes 19 de mayo.

Esta, será la octava vez que SpaceX realiza un lanzamiento dedicado de 60 satélites Starlink desde mayo de 2019 y el séptimo lanzamiento de la nave espacial Starlink v1.0 desde noviembre de 2019, un poco más de seis meses.

El refuerzo B1049 de Falcon 9 Block-5 apoyará la misión, que será el quinto lanzamiento del cohete desde su debut en septiembre de 2018 y el segundo lanzamiento de este año. Más recientemente, B1049 lanzó con éxito la tercera misión Starlink de SpaceX (Starlink-2) el 7 de enero.

El refuerzo B1049, será el segundo que utiliza SpaceX al intentar un quinto lanzamiento orbital de esta clase. Diseñados para volar no menos de 10 veces cada uno, cinco vuelos marcan el punto medio en el camino hacia ese ambicioso objetivo de diseño.

Este número de vuelos para los sistemas Falcon 9, representan un objetivo preliminar por debajo del un objetivo aún más ambicioso de 100 vuelos por refuerzo (con revisiones regulares).

Queda por ver si SpaceX y su CEO, Elon Musk, continúan apuntando a ese objetivo de lanzamiento (100 en total), para los propulsores Falcon 9 y Heavy, pero con múltiples propulsores que ya se acercan a sus quintos vuelos, es una pregunta que tendrá que responderse más temprano que tarde.

The recovery fleet is sheltering from Tropical Storm Arthur.

Ms. Tree and Ms. Chief are docked at the Port of Morehead City. GO Quest is arriving at Cape Fear and OCISLY is circling just offshore nearby. pic.twitter.com/s08J5rKpIN

— Gavin – SpaceXFleet.com (@SpaceXFleet) May 17, 2020