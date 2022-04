Real Madrid a sellar el pase y Villarreal a completar la hazaña

Lleva apenas 13 turnos legales en 2022, comenzó la naciente campaña con uno, oro el sábadodo y este lunesunes dio un pa, eso indica que Miguel Cabrera llegó a 2.991 hits, a nueve de los ansiados 3.000; esta vez en la victoria de Tigres de Detroit ante Medias Rojas de Boston.

De nuevo ante su afición, en el Comerica Park, el nacido en Maracay, que el 18 de este mes arribará a los 38 años de edad; tuvo una tarde productiva con el madero.

En su primera turno al plato, dio elevado de sacrificio en el mismo primer tramo para abrir la pizarra, tras remolcar a Austin Meadows.

Pero en la parte alta del quinto, los patirrojos emparejaron, gracias al cuadrangular de J.D. Martinez , entre los jardínez izquierdo y central.

Pero el hit 2.990 para Miguel Cabrera en la parte baja del sexto inning, cuando la sonó por la pradera izquierda, suficiente para llegar con su primer doble de la campaña, el 598 de su carreras y la extrabases 1.117 para empatar en ese renglón de por vida a Jimmy Foxx y Ted Williams, ahora los tres en el décimo noveno puesto.

Ahora tiene en la mira a Barry Bonds (601), Cal Ripken Jr. (603), Paul Molitor y Honus Wagner (605) y Hank Aaron (624); segúm lo expone El Extrabase en su cuenta de Twitter.

El segundo petardo, lo dio en el octavo para colocarse a nueve de los 3.000 hits, cuando apenas comienza la temporada de 2022.

En ese misma entrada, con dos outs en la pizarra, Javier Báez dio jonrón uno abordo que a la postre le brindó el triunfo a los bengalíes.

Por Tigres, los venezolanos Miguel Cabrera de 3-2, doble (1), impulsada; Harold Castro de 2-1; Víctor Reyes de jugó a la defensiva.

