Conoce los cruces de cuartos de la Champions

El argentino Julián Etulain mantiene la cima del XXXVIII Abierto de Venezuela Copa Canal i, al termino del segundo día de competencias en el Guataparo Country Club de Valencia.

Etulian volvió a firmar tarjeta bajo par, después que registró una ronda de 65 golpes; la más baja del torneo y tomó 3 de ventaja en el liderato de la competencia.

En el segundo día, el jugador del Korn Ferry Tour, le descontó 5 golpes a la cancha tras birdies en los hoyos 2, 4, 8, 10, 14 y 15 y solo un bogey en el 9.

“La cancha del hoyo 1 al 9 se debe jugar más conservador y cuidadoso, sin embargo, la última vuelta es más accesible para hacer mejores scores”; dijo el líder.

El segundo lugar de la tabla, a 4 golpes de distancia, lo ocupa Toto Gana, profesional chileno y campeón del Latin America Amateur Championship.

Toto ha firmado tarjeta de 69 y 66 golpes. “Han sido dos días muy sólidos, de verdad que le he pegado muy bien y he metido varios putter, así como he fallado también. Siento que he podido venir menos como Julián, pero me siento muy contento de estar en competencia para el fin de semana”; explicó.

Las primeras cinco posiciones la completan el mexicano Santiago Castilla y el colombiano Jaime Clavijo en el tercer lugar; en tanto la quinta posición la comparten los de Ecuador Juan Moncayo, Ben Cohn y el venezolano Ricardo Lyon.

En campeonato se ubica el local Sebastiano Mascia como el mejor de la categoría en el puesto 14 de la tabla general; mientras que en 1era, Vicente Losa del Caracas Country Club comanda la división.

Damas iniciaron competencia

Asimismo, las damas también iniciaron la competencia en el XXXVIII Abierto de Venezuela Copa Canal i, siendo la categoría liderada por Claudia Perazzo del Lagunita Country Club.

Homenajearon a más de 30 personalidades del deporte

Terminada la ronda de competencias del día, la directiva de la Federación Venezolana de Golf y del Guataparo Country Club confirieron la orden Carlos Eduardo Frías a más de treinta personalidades destacadas de este deporte.

El presidente del centro social anfitrión, Tulio Hidalgo, resaltó que estos reconocimientos van dirigidos a ciudadanos e instituciones con una trayectoria notable que han contribuido con el desarrollo del golf.

“En esta edición tenemos un número muy robusto de guatapañeros entre los galardonados. Son trabajadores cuya labor han causado un impacto de manera muy positiva en la práctica y progreso de esta disciplina en nuestra institución y en el país”, manifestó Hidalgo.

En esta ocasión, se contó con la presencia del expresidente del Guataparo Country Club, Oscar Acosta, y el colaborador Loardo Medina; muy conocido por su constante asistencia y asesoría en eventos variados.

Otra de las homenajeadas que engalanó la velada fue la cronista Clara Inés de Carrasco; quien también pertenece a la membrecía del centro social de Valencia y cuyas columnas de golf se mantienen como referencias obligatorias para el periodismo deportivo.

Hildago calificó el desarrollo del abierto como un motivo de orgullo, lo cual los proyecta para un seguro éxito en el año 2024; cuando este espacio suba el telón para su tercera edición seguida de esta competencia.

